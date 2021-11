JoeyStarr dévoile un nouveau projet très inattendu : "Ça va s'appeler Five Stars"

JoeyStarr deviendra-t-il le nouveauJoël Robuchon à la mode ? Interviewé par Europe 1, l'interprète du titre Ma Benz a confié être sur le point de lancer un tout nouveau projet surprenant : un magazine culinaire. Admiratif du monde de la gastronomie et amateur de bonne cuisine, le rappeur de 54 ans a révélé les détails de cette nouvelle publication biannuelle sur le point de voir le jour.

"C'est un magazine papier déjà au départ et puis ça va être quelque chose un peu mon monde à moi de la cuisine quoi. Des chefs militants, des chefs réfugiés, des gens atypiques, des gens qui ont toujours des vraies histoires à raconter. Moi je crois que j'aime les cuisiniers, les chefs parce qu'il y a toute l'histoire humaine qui va avec et ainsi de suite", a confié le papa de Khalil, Marcello et Matisse.

Convaincu qu'une bonne alimentation est le secret d'une vie épanouie et en pleine santé, il a poursuivi : "Ça va s'appeler Five Stars. On va essayer de faire un truc qui se la raconte pas justement. Rappeler que manger est une fête, que la cuisine est aussi essentielle que ta salle de bain et ta chambre. Je dis ça pour les gonzesses qui passent leur temps à se pomponner et qui bouffent de la merde mais qui passent plus de temps à se pomponner qu'à faire attention à soi réellement."