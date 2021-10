JoeyStarr violent avec ses ex compagnes ? Il met les choses au clair !

Il a connu des histoires d'amour tumultueuses, notamment avec Béatrice Dalle, dont il est resté proche. Dans sa vie privée, JoeyStarr a vécu des hauts et des bas, avec l'image du mec facilement violent. Mais, selon le rappeur de NTM, il est victime avant tout de préjugés.

Interrogé par Paris Match pour la sortie de son livre dans lequel il retrace sa vie, de son enfance auprès d'un père violent et sans tendresse à une mère retrouvée tardivement alors qu'il la croyait morte, JoeyStarr a notamment été questionné sur sa vie intime. "Vous avez déjà vrillé par amour, été violent ?" demande sans détour le magazine. Et l'artiste de 53 ans de répondre tout aussi cash : "Vous entendez quoi par là ? Parce que la virulence des mots, c'est déjà une forme de violence. Oui, j'ai déjà vrillé en amour. Vous voulez savoir si, quand je rentre chez moi, je cogne ? Non, contrairement à tout ce qu'on raconte sur moi, je n'ai jamais fait ça." Voilà qui met les choses au clair.

JoeyStarr, séparé des deux mères de ses trois enfants, ajoute : "Certaines situations ont pu déraper et il y a toujours une explication, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais surtout un contexte. Exemple : un jour, je dansais dans un bar et une de mes ex, avec qui je n'avais plus de contacts depuis un mois, débarque et me balance au visage des flûtes et une bouteille de champagne. Elle m'ouvre le cou. On termine au tribunal. Je n'ai pas eu gain de cause. J'ai appris que, quoi que je fasse, c'est extrapolé. On me voit avec les dents plus grandes, les ongles plus longs. La lecture est tronquée..."

Paris Match, édition du 28 octobre 2021.