JoeyStarr a retrouvé sa mère alors qu'il la croyait morte : "J'ai tambouriné sur la porte..."

Un père violent, une mère absente... ce n'est pas l'enfance idéale que JoeyStarr raconte dans son roman autobiographique, Le petit Didier, qui paraît le 7 octobre 2021 aux éditions Robert Laffont. Dans les 192 pages qui composent l'ouvrage, l'artiste de 53 ans décrit une jeunesse bercée de violence, de mensonges et de solitude. Il a effectivement cru, pendant très longtemps, que la femme qui lui avait donné la vie était morte. Jusqu'à ce qu'il croise à nouveau sa route, à sa grand stupéfaction.

Je tremblais comme une carcasse

Parmi ses nombreux méfaits, les humiliations, les attaques, son père Jean lui avait assuré que sa mère avait rejoint l'Eternel. Mais alors qu'il était adolescent, JoeyStarr avait dû faire face à la réalité, par surprise, dans un bus scolaire. C'est ce qu'il raconte, en guise de clôture, en retranscrivant les mots de sa maman à la première personne. "Un jour que je marchais dans la rue, je l'ai vu, dans un car qui passait. Était-ce lui cette fois, ou encore une fois un autre ?, peut-on lire dans ce récit repris par Gala dans son nouveau numéro. Je me suis mise à courir, et j'ai tambouriné sur la porte. Je tremblais comme une carcasse. Les mots n'arrivaient pas à se former dans ma bouche. Sans y être invitée, j'ai monté les marches, et je suis entrée dans le car, jusqu'à mon fils."

Ces retrouvailles ne se sont pas exactement passées comme prévues. La mère de JoeyStarr a fini par quitter les lieux, face à l'incompréhension de son enfant. Pendant des années, elle avait tenté de rentrer en contact avec lui, quitte à affronter les coups de son ancien compagnon sur la place publique, puis avait fini par s'éloigner. Quand il avait 28 ans, toutefois, le chanteur avait aperçu son visage au premier rang d'un concert du groupe NTM. Depuis la scène, il lui avait alors adressé un tendre message, au micro : "Je t'aime maman..." Aujourd'hui, leur relation n'est pas idéale. Le lien a été coupé pendant longtemps, sans doute trop. Papa à son tour, JoeyStarr repense toujours, avec émotion, à cette femme de sa vie...

Retrouvez le récit de JoeyStarr dans son roman autobiographique, Le petit Didier, paru le 7 octobre 2021 aux éditions Robert Laffont