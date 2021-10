Béatrice Dalle proche de son ex Joey Starr : bisou complice à son "cafard" !

Pour rappel, Beatrice Dalle et Joey Starr ont été en couple pendant environ une décennie dans les années 1990. Une romance médiatique et tumultueuse qui leur a laissé de nombreux souvenirs et, malgré la séparation, a fait de l'ex-couple des amis toujours présents l'un pour l'autre. Ils ont même collaboré sur scène pour la pièce Elephant Man en 2019. "Didier [Morville, le vrai nom du rappeur, NDLR] et moi, on n'a pas vécu dix ans ensemble pour rien. Il y a toujours eu un truc évident entre nous. Charnel", avait notamment confié l'actrice à Vanity Fair. Après plusieurs histoires de coeur, Beatrice Dalle est désormais en couple avec un certain Paul Bichet-Galaup, avec qui un troisième mariage était prévu.