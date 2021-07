JoeyStarr : Qui est Leïla Dixmier, la mère de ses fils Matisse et Khalil ?

Leïla Sy est une célébrité discrète. La réalisatrice et directrice artistique collabore depuis de longues années avec le rappeur, acteur et scénariste Kery James. Leur dernière oeuvre est le film Banlieusards, sorti sur Netflix en octobre 2019.

Leïla est aussi la réalisatrice de nombreux clips de rap et de pop. Elle était derrière la caméra pour la vidéo de la chanson Control, de Bilal Hassani.

La cicatrice que j'ai (...) au cou, c'est ma première femme qui me l'a faite.

Son histoire d'amour avec JoeyStarr a été marquée par un cas de violences conjugales. En 2008, elle portait plainte pour coups et blessures contre son compagnon de l'époque. L'affaire fut jugée au tribunal de grande instance de Paris, en février 2009. La justice avait condamné le rappeur du groupe NTM à trois mois de prison et 2000 euros d'amende.

JoeyStarr est revenu sur l'incident deux ans plus tard, en 2011, dans une interview accordée à Libération lors de la promotion du film Polisse. "L'histoire que j'ai eue avec la mère de mes enfants, c'est elle qui a commencé à me frapper. Ça n'excuse rien. [...] La cicatrice que j'ai là, au cou, c'est ma première femme qui me l'a faite. J'étais au resto, elle a débarqué et elle m'a enfoncé un tesson de bouteille", précisait-il.

Plus récemment, il évoquait l'incident dans l'émission 7 à 8, présentée par Harry Roselmack et diffusée sur TF1. "Est-ce que je m'en voudrais toute ma vie ? Heu... Elle va très bien, nos enfants vont très bien, on s'est rencontrés, on était comme deux gosses. Tout a été à une vitesse... On arrive à se regarder dans les yeux, on est partis encore en vacances cet été. Donc je pense que c'est derrière nous. Elle avait cette petite phrase assez drôle où elle disait que : 'J'ai pas trouvé le bon mari mais j'ai trouvé le bon père'", confiait-il.

JoeyStarr a retrouvé l'amour après leur rupture. Il a aussi accueilli un troisième enfant, un troisième garçon prénommé Marcello, né en 2015 de sa relation avec Irène Rizzoli.