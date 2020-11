Marion Cotillard incognito, JoeyStarr avec son plus jeune fils... mobilisation contre la loi Sécurité globale

Plus de 130 000 personnes, selon le ministère de l'Intérieur, 500 000 selon les organisateurs, ont défilé samedi 28 novembre 2020 dans une centaine de villes de France contre le texte de loi "sécurité globale". Dans la foule de nombreuses stars s'étaient déplacées pour faire front contre cette loi dont l'article 24 interdit la diffusion du visage et de tout autre élément permettant l'identification des forces de l'ordre. Marion Cotillard et son compagnon Guillaume Canet ont par exemple filmé une bonne partie de la manifestation sur leurs comptes Instagram respectifs. Venus incognitos dans le cortège, les deux stars ont ainsi tenu à montrer leur engagement pour le retrait de cette loi jugée "liberticide".

Bravo Didier

D'autres célébrités étaient présentes comme Stomy Bugsy, Lord Kossity, la comédienne Alysson Paradis, l'humoriste Amelle Chahbi mais aussi Joeystarr et son plus jeune fils Marcello (5 ans). Sur Instagram, le rappeur du groupe NTM a d'ailleurs partagé un cliché de cette journée. En légende, il écrit : "Première Manif". Ravis de voir des personnalités défendre le retrait de cette loi, de nombreux internautes ont félicité Joeystarr d'avoir pris part à ce mouvement avec son fils. "Il faut leur apprendre très tôt à prendre conscience des injustices", "Révoltés de père en fils", "La Relève Didier", "Bravo Didier, la démocratie s'apprend dès le plus jeune âge" ont notamment écrit plusieurs abonnés de l'interprète du titre Métèque.