Griezmann, Mbappé, Melissa Theuriau... Écoeurées, les stars reprennent en masse cette Une choc

Les faits se sont déroulés le 21 novembre 2020, un peu après 19h30. Michel Zecler est violemment agressé par trois policiers devant le bureau de son label de production, Mazava Corp, situé dans le 17e arrondissement. D'abord verbalement à l'ordre parce qu'il ne porte pas de masque de protection, la victime est rapidement assaillie par ses agresseurs et reçoit une avalanche de coups.

Les policiers vont jusqu'à pénétrer dans son studio et tenter de le sortir, avant d'appeler des renforts qui se joindront à ce passage à tabac la situation. Ils ont également violenté des artistes de Mazava Corp, qui enregistraient dans le studio, situé au sous-sol. Des caméras de surveillance et des voisins ont filmé la scène, qui a duré en tout une vingtaine de minutes.

"On m'a dit 'sale nègre' plusieurs fois et en me donnant des coups de poing, a expliqué Michel Zecler au siège parisien de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), où il était venu porter plainte avec son avocate. "Je voudrais juste que le travail (de l'IGPN, ndlr) soit fait. Je n'ai aucun doute là-dessus." 6 jours d'ITT ont été prescrits à la victime.

La vidéo de cette nouvelle bavure policière a été mise en ligne par Loopsider et compte à ce jour près de 12 millions de vues sur Twitter, plus de 4 millions de vues sur Instagram, plus de 400 000 sur Facebook et près de 200 000 sur YouTube. Des milliers d'internautes et plusieurs célébrités l'ont partagée, à l'image d'Antoine Griezmann qui écrit sur Twitter "J'ai mal à ma France" et mentionne le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Ses partenaires en équipe de France Kylian Mbappé et Benjamin Mendy, Hapsatou Sy et le réalisateur Mathieu Kassovitz ont également exprimé leur colère.