JoeyStarr : Hommages soudains aux mères de ses enfants

JoeyStarr n'a cependant pas toujours eu une relation facile avec sa mère. Comme il le racontait dans son documentaire de France Ô, JoeyStarr, grandeur nature, son père l'a enlevé à sa maman quand il était petit. "Il m'a dit qu'elle était morte", avait-il confié. Le rappeur ne l'avait revue qu'après avoir connu le succès, puisqu'elle s'était rendue à l'un de ses concerts.

"Malheureusement, on ne se réinvente pas sur ce genre de rapports. Et donc, malheureusement, ça ne pèse pas très lourd aujourd'hui. La notion parentale ne veut rien dire, et c'est encore le cas avec ma mère aujourd'hui. Quand elle me parle, elle me fait chier. On est dans l'approximation, et l'approximation à ce niveau-là, moi, ça me casse les couilles", avait-il expliqué.