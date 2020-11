JoeyStarr violent avec son ex-femme : "Est-ce que je m'en voudrais toute ma vie ?..."

JoeyStarr était l'invité du célèbre portrait de Sept à Huit (TF1), du dimanche 22 novembre 2020. Le rappeur originaire du 93 a ainsi évoqué sa vie privée, de son enfance compliquée à ses relations de couple en passant par ses fils. Il dit "comprendre" mais ne "pas excuser" la violence que son père lui a infligé étant jeune, en le battant régulièrement à coups de ceinture.

"Je suis ce qu'on appelle 'une tête de con de compétition' et ça, je le tient de lui c'est sûr quoi", poursuit JoeyStarr, qui semble ici s'être trouvé une excuse de choix pour justifier sa propre violence. Il dit avoir "répété" le schéma de son père. En février 2009, JoeyStarr a bel et bien été condamné à trois mois de prison ferme pour violences conjugales sur Leïla Sy, la mère de ses fils Matisse (15 ans) et Khalil (13 ans). D'après son témoignage de l'époque, il l'aurait frappée au visage, plaquée à terre et lui aurait craché dessus avant de lui mordre un doigt.

Aujourd'hui, JoeyStarr a demandé "pardon" en musique à la mère de ses enfants. "Est-ce que je m'en voudrais toute ma vie ? Heu... Elle va très bien, nos enfants vont très bien, on s'est rencontrés, on était comme deux gosses. Tout a été à une vitesse... On arrive à se regarder dans les yeux, on est partis encore en vacances cet été. Donc je pense que c'est derrière nous. Elle avait cette petite phrase assez drôle où elle disait que : 'J'ai pas trouvé le bon mari mais j'ai trouvé le bon père'", a-t-il développé à son sujet.

D'un naturel agressif, JoeyStarr a "appris la délicatesse" avec ses enfants. "Je me dis : 'Putain, les gonzesses d'avant qu'est-ce qu'elles ont dû vivre'. Mais voilà c'est comme ça", lâche-t-il. Des propos qui ont entraîné une polémique sur les réseaux sociaux. Poursuivant l'interview, JoeyStarr ajoute également : "J'adore me plaindre, c'est peut-être mon côté féminin, qui sait." Classe.