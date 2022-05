Festival de Cannes 2022 : Eva Longoria et Katherine Langford, les L'Oréal Girls divines sur le tapis rouge

Et voilà, Cannes 2022 c'est parti ! La cérémonie d'ouverture, animée par la sublime Virginie Efira, a eu lieu ce mardi 17 mai. On a d'ores et déjà vu défiler les stars sur le red carpet, de Gérard Jugnot en couple en passant par d'ex-Miss France. Il fallait aussi compter sur les L'Oréal Girls.

Repérée dès son arrivée sur la Croisette, Eva Longoria a de nouveau brillé sur le tapis rouge, elle qui le foule depuis le milieu des années 2000. L'actrice américaine, égérie L'Oréal depuis plus d'une décennie maintenant, a pris la pose dans une longue robe noire agrémentée de sequins, décolletée et transparente. Une tenue signée Alberta Ferretti. Ce partenariat avec le géant français des cosmétiques, Eva Longoria l'honore à la perfection. "C'est un honneur de faire partie de la famille L'Oréal Paris et de participer à une campagne qui dit 'vous le valez bien'. 'Je le vaux bien', c'est une philosophie qui me plaît beaucoup et que je défends. Alors, je suis très fière de représenter ces valeurs", dit-elle sur le site de la marque.

L'actrice a pu croiser une jeune consoeur, elle aussi enrôlée par L'Oréal : Katherine Langford. La star de la série 13 Reasons Why a pris la pose dans une robe scintillante, argentée, de chez Prada. Elle aussi a eu l'occasion de s'exprimer sur son association avec l'enseigne. "Il y a un réel changement positif dans la façon dont la société perçoit la beauté et une évolution des professionnels qui sont derrière l'objectif. C'est incroyable de faire partie d'une marque qui soutient des femmes de tous horizons et défend leur valeur, au-delà de leur apparence. La beauté peut parfois intimider, notamment lorsqu'on est jeune et mal dans sa peau, mais pour moi, le maquillage et la mode ont toujours été un moyen de m'affirmer. C'est pourquoi je suis fière de pouvoir incarner la mission de L'Oréal Paris", dit-elle.

A noter que, dans la journée, on avait aussi pu voir Aishwarya Rai, elle aussi égérie L'Oréal, devant l'hôtel Martinez, qui accueille de nombreuses stars pendant la quinzaine.

Cette première journée sur la Croisette était intense et a donné le ton pour le reste du Festival. C'est le film Coupez ! de Michel Hazanavicius qui était projeté en ouverture et hors compétition.