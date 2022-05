Iris Mittenaere en robe fendue face à Amandine Petit en transparence, duel de Miss à Cannes

La 75e édition du Festival de Cannes a commencé ce mardi 17 mai 2022 et les stars font leur grand retour ! Alors que Virginie Efira a épaté dans sa robe scintillante, pour assurer son rôle de maitresse de cérémonie, on a aussi pu admirer les tenues des VIP sur le tapis rouge. On a vu Gérard Jugnot au bras de sa femme mais également deux reines de beauté.

En effet, Iris Mittenaere (Miss France et Miss Univers 2016) a pris la pose sur le red carpet du Palais des Festivals dans une très chic tenue. Sur Instagram, la jeune femme âgée de 29 ans a dévoilé une vidéo de sa préparation et a donné quelques détails sur son look. Elle avait ainsi opté pour une robe noire à bretelles tout en longueur, fendue sur une jambe, signée de la maison Mugler. Voilà qui aurait sans doute fait plaisir au défunt créateur, mort en janvier dernier, qui avait pris du recul avec le monde de la mode depuis plusieurs années, de voir que sa marque continue d'être sollicitée par les stars. Elle avait complété son look par des bijoux de chez Boucheron et des escarpins de chez René Caovilla. "Je déclare le festival de Cannes 2022 ouvert ! Ça vous plaît ce look ?", a demandé Iris à ses abonnés sur Instagram.