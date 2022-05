Amandine Petit : "Angoisse", "cris", "pleurs"... Récit glaçant de son voyage en avion !

Amandine Petit est arrivée sur la Côte d'Azur pour assister au Festival de Cannes officiellement lancé ce mardi 17 mai 2022. Elle a pourtant bien cru qu'elle n'y arriverait jamais. Ce dimanche, la jeune femme de 24 ans était encore à Casablanca avec des amis et s'apprêtait à prendre l'avion pour rentrer à Paris. "Le début d'un périple", comme elle l'a si bien écrit dans sa story Instagram (voir diaporama), qu'elle était bien loin d'imaginer à ce moment-là.

Amandine Petit s'est rendue en taxi à l'aéroport de Casablanca. Si la route s'est bien déroulée, Miss France 2021 a constaté avoir oublié son téléphone portable dans le véhicule déjà reparti. Par chance, le conducteur, encore proche des lieux, a eu le temps de lui rapporter. Mais il s'en est fallu de peu pour que les portes d'embarquement de l'avion la ramenant à Paris ne se ferment avant qu'elle ne soit montée à bord. Le timing s'est joué à une minute, et autant dire que si elle avait eu vent du voyage qui l'attendait, Amandine Petit aurait loupé son vol volontiers.

"Sûrement à cause des orages, l'avion a eu beaucoup de turbulences dont à deux moments précisément, où on est descendu en altitude très vite. Des cris, des pleurs, beaucoup d'angoisse des passagers, c'était impressionnant" a-t-elle indiqué sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas tout : "Juste après, le vol a été dévié mais on ne savait pas pourquoi. (...) Sans information du commandant de bord, ça commençait à être la panique. Et au moment d'atterrir, on commençait à être soulagés, le commandant a remis les gaz sur demande de la tour de contrôle."

Après quelques péripéties aériennes, l'avion a fini par se poser à Paris, délivrant ses voyageurs rongés par l'angoisse et l'inquiétude. Une journée qu'Amandine Petit était donc très contente d'avoir enfin terminée : "On a passé une journée remplie d'émotions. Tout est bien qui finit bien mais quand on prend l'avion et qu'il y a ce genre de choses qui se produit, qu'il y a des peurs, des cris, que les gens sont en panique, tout le monde est en panique, ce n'était pas rigolo." On était loin du 7ème ciel, effectivement.