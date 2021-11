"On finit par atterrir d'urgence" : Ariane Séguillon paniquée pendant un vol, les détails de son calvaire

Grosse frayeur pour l'actrice de Demain nous appartient (TF1). Alors qu'elle pensait rentrer tranquillement à Paris, après la cérémonie des NRJ Music Awards qui se déroulait le 20 novembre dernier à Cannes, Ariane Séguillon a connu un début de vol mouvementé comme elle l'a confié en story Instagram.

L'interprète de Christelle Moreno a eu l'honneur de se rendre à Cannes pour la prestigieuse cérémonie. C'est avec son fils Dorian, membre du groupe Ofenbach, qu'elle s'est envolée car il était nommé dans la catégorie DJ de l'Année (remportée par DJ Snake). Si son séjour s'est bien passé, Ariane Séguillon ne peut pas en dire autant de son retour à Paris.

L'actrice a choisi de rentrer par voie aérienne, un choix qu'elle a bien vite regretté comme en témoigne le message qu'elle a partagé en story Instagram. "On décolle à 16h de Nice pour rentrer à Paris. Pendant le décollage, panique de l'équipage qui sent une odeur suspecte. Ils peinent à nous donner des infos. l'hôtesse enfile un scaphandre probablement pour 'se protéger de l'air'. On finit par atterrir d'urgence, accueilli par les pompiers et les gendarmes (c'est la procédure)", a tout d'abord écrit Ariane Séguillon. Fort heureusement, le pilote de l'avion a été "très rassurant" et a vite précisé que "la situation n'était plus dangereuse", sans oublier de demander aux passagers s'ils se sentaient bien. "Grosse frayeur, mais tout le monde est safe. On essaiera de se renseigner auprès de Air France pour savoir précisément ce qu'il s'est passé", a-t-elle poursuivi.

Ariane Séguillon a ensuite expliqué en vidéo qu'elle avait pris un autre avion pour retourner chez elle. "J'avoue qu'on a eu super peur. C'est important finalement dans la vie de profiter de chaque moment", a-t-elle conclu. Peut-être dévoilera-t-elle les détails à ses abonnés prochainement donc. En attendant, nul doute qu'elle continuera à partager ses aventures avec ses abonnés, notamment sur le plateau de Demain nous appartient. Une série dans laquelle elle joue depuis la saison 1, en 2017.