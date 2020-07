Ariane Séguillon : Photo de son célèbre fils avec une autre star de la famille

Dans Demain nous appartient, Ariane Séguillon incarne Christelle Moreno. Cette ancienne secrétaire à la mairie de Sète devenue assistante sociale à l'hôpital Saint-Clair est la maman de trois enfants : les jumeaux Dylan et Jessica, puis Betty. Avec son personnage, la comédienne partage ce côté maternel puisqu'elle est elle aussi maman. D'ailleurs, son fils Dorian est loin d'être anonyme.

Le jeune homme de 26 ans, de son nom complet Dorian Lauduique, a créé en 2015 avec son ami d'enfance César de Rummel le duo de DJ Ofenbach. Depuis, ils enchaînent les tubes à l'instar de Be Mine, sorti en 2016, Katchi en 2017, Party en 2018, Rock It en 2019 puis Head, Shoulders, Knees and Toes en 2020. Un joli parcours qui rend fière Ariane Séguillon. La comédienne du feuilleton de TF1 a partagé ce mardi 7 juillet 2020 une photo souvenir de son fils accompagné de son arrière-grand-père, véritable star de la télévision. En effet, Dorian Lauduique n'est autre que le descendant de Guy Lux ! "Alors oui @dorian.ofenbach est bien l'arrière-petit-fils de Guy Lux, comme ça on en parle plus", a écrit Ariane Séguillon en légende d'un cliché de son fils tout jeune, suçant son pouce et installé face au célèbre animateur d'Intervilles.