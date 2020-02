Ariane Séguillon (Demain nous appartient) : son oncle était une star de TF1 !

La famille, c'est tout pour elle. Dans Demain nous appartient, Christelle Moreno, le personnage brillamment incarné par Ariane Séguillon, tuerait pour protéger ses deux filles, Betty et Jessica, et son fils Dylan. D'autant plus que la ville de Sète est sens dessus dessous depuis qu'un terrible criminel a pris les hauts lieux de passage d'assaut : le commissariat, le lycée de ses enfants, l'hôpital dans lequel elle travaille... De son côté, la comédienne est aussi très proche des membres de son clan. Son oncle Pierre-Luc, par exemple, l'a très tôt familiarisée avec le paysage audiovisuel. "Petite, j'adorais quand il m'emmenait visiter TF1, se souvient-elle dans Paris Match. Ça a été très dur quand il a été emporté par un cancer."

Journaliste pour la presse écrite, la radio et la télévision française, Pierre-Luc Séguillon a effectivement rejoint la première chaîne en 1983 pour diriger le service politique. Il a par exemple animé les émissions Midi presse ou Questions à domicile, avec Anne Sinclair. Une décennie plus tard, il a participé à la création de LCI. Mais il n'est pas la seule star de la famille. Ariane Séguillon, sa filmographie impressionnante, sa gouaille inimitable dans Demain nous appartient, a aussi donné la vie, il y a tout juste un quart de siècle. Or, Dorian Lauduique fait partie du duo de deep house Ofenbach, qu'il a créé avec César de Rummel en 2015...