Ariane Séguillon, très proche d'un acteur de "Demain nous appartient" (EXCLU)

Il aura fallu attendre six petits épisodes pour voir Ariane Séguillon débarquer dans la série Demain nous appartient. Bien que son personnage – elle incarne Christelle Moreno depuis 2017 – soit récurrent, il ne fait pas toujours partie des intrigues principales et il faut parfois compter sans elle. Pourtant, la comédienne ne s'arrête jamais. "Je travaille tout le temps en fait, c'est dramatique, explique-t-elle à Purepeople. On vient d'écrire une pièce, là avec Juliette Meyniac, Sylvie Audcoeur, Isabelle Alexis, qui s'appelle Elles feront pas le film, que va mettre en scène Jean-Luc Moreau. Je viens d'écrire une série, de tourner un long métrage en septembre où je joue une tueuse en série. Je me suis bien amusée !"

Mais l'éloignement géographique n'est pas celui du coeur. Quand elle retourne à Paris, sa ville, Ariane Séguillon continue à prendre des nouvelles de ses petits camarades restés dans le Languedoc et d'en voir certains autres. Elle a tissé au fil des années, notamment, une jolie amitié avec l'interprète d'Alex Bertrand. "Je suis souvent en contact avec Alexandre Brasseur que j'aime beaucoup, qui m'invite à dîner, qui me fait des super petits dîners parce que c'est un très bon cuisinier, poursuit-elle. Je garde contact avec Anne Caillon, Juliette Tresanini, Solène..."

On aimerait vraiment tourner ensemble mais ce n'est jamais arrivé

Il faut dire que les deux acteurs avaient eu l'occasion de travailler côte à côte, bien avant le seul et unique épisode de Demain nous appartient qui les a réunis. "On a tourné une demi-séquence de quarante secondes une fois et on aimerait vraiment tourner ensemble, mais ce n'est jamais arrivé, se désole Ariane Séguillon. Je l'avais rencontré une fois. Et surtout, j'ai failli faire une pièce écrite par Amanda Sthers. Je devais être assistante à la mise en scène. Ça s'appelait La Pendule de Gustave, sur Gustave Flaubert. C'était magnifique, mais malheureusement elle ne s'est pas montée." L'avenir nous dira si Christelle Moreno croisera enfin la route, ou pas, d'Alex Bertrand à l'hôpital Saint-Clair...

Yohann Turi

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.