Miss France 2021 : Amandine Petit est-elle toujours en couple avec Julien ?

Vous le savez sans doute, une malédiction terrible plane sur les jeunes femmes qui sont élues Miss France. Celles qui sont célibataires lorsqu'elles récupèrent leur couronne et leur écharpe le restent généralement tout au long de leur règne. Celles qui sont en couple finissent par se séparer de leur compagnon... et ce n'est pas Iris Mittenaere qui dira le contraire ! Mais qu'en est-il de la très discrète Amandine Petit ?

Agacée par les questions à propos de sa vie privée, notre Miss France 2021 avait finalement accepté de dévoiler l'identité de son compagnon. Un certain Julien Georges qui, a priori, n'aurait eu aucune bonne raison de se séparer de sa douce ces douze derniers mois. "Il y a un socle suffisamment solide et il faut faire confiance à la personne avec laquelle on est, expliquait Amandine Petit sur Europe 1. Et oui, ça a été dit que je pouvais avoir quelqu'un depuis six ans. Quand une relation dure depuis six ans, ce n'est pas le fait d'être élue Miss France qui changera grand chose".

Je suis célibataire, on restera là-dessus

La suite ne lui a, hélas, pas donné raison. Au mois d'avril 2021, alors qu'elle dictait son Curriculum au magazine Gala, elle précisait que son état civil était "célibataire". "On restera là-dessus", se contentait-elle de préciser. Bien sûr, sur le papier, une telle mention s'utilise pour désigner toutes les personnes qui ne sont pas mariées, ce qui pourrait vouloir dire qu'Amandine Petit est toujours avec son chéri, mais que ce dernier ne lui a pas passé la bague au doigt. Plusieurs indices laissent toutefois penser qu'ils ont, tous deux, tourné la page.

Si elle a une sainte horreur de parler de ses sentiments, Amandine Petit avait, jusque-là, quelques stories à la une, sur son compte Instagram, regroupées sous le titre "LOVE", qui la montraient sur plusieurs images dans les bras de Julien Georges. Mais il n'y a plus aucune traces de ces publications. Durant l'été 2021, la belle jeune femme originaire de Caen, qui a remis son titre à Diane Leyre le 11 décembre, a également raconté qu'elle était partie en Corse avec famille et ami... et c'est tout. Ca sent donc le roussi pour son idylle avec Julien.