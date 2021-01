Amandine Petit (Miss France 2021), son couple attise la curiosité : "Ça me vénère de ouf !"

Le 19 décembre 2020, le destin d'Amandine Petit a basculé. Miss Normandie a été élue Miss France 2021, et depuis elle enchaîne les interviews. En exclusivité pour Purepeople.com, la jolie blonde aux yeux bleus s'est prêtée au jeu de l'interview VNR.

Le principe est simple : notre reine de beauté doit dire à quel point certaines choses de son nouveau quotidien de Miss France l'énervent, ou non. Les talons de 12 centimètres, devoir toujours être belle et souriante, les polémiques sur les masques, vivre son règne en pleine crise sanitaire liée à la Covid-19, la concurrence entre Miss, les rumeurs de tricheries et de favoritisme lors de l'élection, les préjugés sexistes, participer à Fort Boyard, son dégât des eaux à l'appartement Miss France ou encore les jeux ce mots sur son nom de famille, Amandine Petit répond sans langue de bois !

Sa soeur, son couple, les critiques... Amandine Petit se lâche

Et les questions sur son couple, ça la "vénère de ouf", lâche-t-elle dans un éclat de rire. Et de s'expliquer : "Parce que c'est redondant. Quelque part, je savais que ça allait se poser et par moments on arrive à les tourner à la dérision, c'est plutôt pas mal." Rappelons qu'Amandine Petit a tout fait pour préserver son couple. Mais dès son élection et malgré elle, l'identité de son compagnon a été divulguée. Depuis près de six ans, elle partage la vie de Julien Georges. Mais échappera-t-elle à la malédiction des Miss France, qui se séparent de leur amoureux pendant leur règne, laquelle a déjà frappé Iris Mittenaere (Miss France 2016) ?

Autre sujet qui "vénère" notre Miss France : les critiques sur le physique. "Le physique, ce n'est pas uniquement le reflet d'une beauté d'une personne. Il y a la beauté intérieure. Le physique c'est très subjectif, ça plait ou ça ne plait pas. Et si ça ne plait pas, je pense qu'il vaut mieux s'abstenir de commenter", estime Amandine Petit.

Enfin, pour finir sur une note rigolote, notre étudiante en Master 2 Management des établissements et structures gérontologiques explique que tout partager avec sa soeur Pauline, même les fringues, ça ne la "vénère pas du tout". "Mais je crois qu'elle, si elle passe par là, ça la vénère de ouf", lâche-t-elle, amusée.

