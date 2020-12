Amandine Petit (Miss France 2021) : Sa soeur Pauline, pas blonde mais tout aussi ravissante

Et c'est en duo qu'elles vont vivre cette aventure Miss France puisqu'Amandine Petit s'installe avec Pauline dans le logement mis à sa disposition par le comité dans le 17e arrondissement de Paris, où la précédente Miss France Clémence Botino avait eu la frayeur de sa vie lorsqu'un incendie s'était déclaré en juillet dernier. "J'ai découvert l'appartement avec ma soeur, pour qu'on partage ce moment ensemble, lance-t-elle à nos confrères de Public. C'est tout neuf, car l'appartement qui a brûlé l'année dernière a été rénové. Joli, mais simple. Il va falloir que j'y ajoute quelques touches de déco !"

Une colocation qui promet, entre la douce Amandine et Pauline, que sa soeur qualifie de "fille carré" auprès de nos confrères de Gala. Il faut dire que la discipline, la jeune femme connait. Elle travaille dans les forces de l'ordre, comme son père Jean-Luc, qui s'occupe de l'administration pénitentiaire des extractions judiciaires à la maison d'arrêt de Caen. "Mon père est fonctionnaire et ma maman travaille dans le tourisme. Le respect, dans son intégralité, a été au coeur de notre éducation, confie notre Miss France 2021 toujours à Gala. Ça implique la tolérance, l'écoute, la bienveillance et aussi l'accessibilité. Jamais je ne dirai non à quelqu'un qui me demande un selfie."