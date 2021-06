Iris Mittenaere en couple avec Matthieu : une romance victime de la malédiction des Miss France

Le 19 décembre 2015,Iris Mittenaere devenait officiellement Miss France 2016. Au comble de la joie, la jolie brune ne savait pas encore qu'une terrible malédiction allait s'abattre sur elle. Redoutée par toutes les reines de beauté sacrées Miss France, ce sortilège semble entraîner une rupture inévitable des jeunes femmes élues qui sont en couple au moment de leur élection.

Pourtant au moment où son amoureuse est couronnée, le compagnon d'Iris - qu'elle avait rencontré alors qu'elle entamait sa deuxième année de chirurgie dentaire à la faculté de Lille - ne se doutait encore de rien et jubilait pour sa petite-amie. "C'est déjà la chérie de tous les Français. C'est génial" confiait-il au journal Sept à Huit sur TF1.

Malheureusement, quelques mois plus tard, les amoureux se quittent, allongeant irrémédiablement la longue liste de cette malédiction. "Mon cas est loin d'être unique. Toutes les Miss France sont frappées par la 'malédiction des petits copains', la fatidique rupture de l'été", écrit l'ancienne Miss dans son livre Toujours y croire, sorti en novembre 2018. "C'est vrai que malheureusement, j'ai l'impression que cette malédiction s'abat sur toutes les Miss France chaque année", ajoutait-elle quelques mois plus tard à Télé Star.

Nostalgique, celle qui a été sacrée Miss Univers en 2016 avait dévoilé les dessous de sa séparation avec Matthieu au quotidien suisse Le Matin. "Quand on connaît quelqu'un et que sa vie change du tout au tout en un an, c'est compliqué. On n'a pas forcément signé pour cette vie. Il faut que la personne en face de moi comprenne ma situation et qu'elle le vive bien. Sinon ce n'est pas possible (...) Déjà pendant l'année Miss France c'était compliqué... Avec l'éloignement et, surtout, la différence de vie qu'on menait. Au bout d'un moment on ne partageait plus grand-chose. C'était difficile de rester ensemble" révélait-elle.

Depuis cette rupture, Iris Mittenaere file désormais des jours heureux avec Diego El Glaoui. Les amoureux avaient officialisé leur couple en novembre 2019 sur Instagram.