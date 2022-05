Gérard Jugnot amoureux de Patricia : rare apparition main dans la main au Festival de Cannes

L'ouverture du Festival de Cannes de ce mardi 17 mai avait une saveur très particulière. Non seulement le soleil, souvent en grève à cette période de l'année, était de la partie mais l'événement était d'autant plus brillant grâce à la présence des nombreuses stars de tous les horizons qui ont foulé le tapis rouge du palais des Festivals : Samuel Le Bihan, Rossy de Palma, Alex Lutz, Rebecca Hall, Lucien Jean-Baptiste, Eva Longoria, Valeria Golino, Forest Whitaker, palme d'or d'honneur... Du beau monde venu soutenir Michel Hazanavicius, sa compagne Bérénice Béjo et Romain Duris, les deux principaux acteurs de son film complètement déjanté Coupez ! projeté pour l'ouverture du Festival de Cannes.

Cet événement, Gérard Jugnot ne voulait le manquer pour rien au monde ! L'acteur de 71 ans a foulé le tapis rouge du palais, vêtu d'un élégant costume noir agrémenté d'un noeud papillon. Ce n'est pas seul que la star du Splendid a monté les marches. Pour l'occasion, il avait convié son épouse Patricia Campi à ses côtés. La juriste originaire de Marseille détonnait dans un total look rose flashy, habillée d'un tailleur pantalon loose et d'une pochette dorée. Une rare apparition pour le couple, pas du genre à se montrer aux évènements mondains.

Les tourtereaux se sont montrés plus complices que jamais devant l'objectif des photographes. Un amour qui fait plaisir à voir et qui prouve que les 30 années qui les séparent n'entravent en rien les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre. C'est d'ailleurs le cinéma qui les avait rapprochés à l'époque. Le couple a fait connaissance sur le tournage du film Entre amis en 2014. Ils officialisent deux ans plus tard, à peine quelques semaines avant leur mariage sur l'île de Porquerolles dans le Var. "Mariage plus vieux, mariage heureux" lui disait son fils Arthur Jugnot. Auparavant Gérard avait été en couple avec Saida Jawad, mais la comédienne avait mis fin à leur romance.

Ce qui est certain, c'est qu'au côté de Patricia, Gérard Jugnot voit, en tout cas, la vie en rose.