Michel Hazanavicius : Bérénice Béjo "pas vraiment sa femme", révélations sur leur couple

Le 17 mai prochain s'ouvrira la 75ème édition du Festival de Cannes. Un événement grandement attendu par le milieu du 7ème art - dont Vincent Lindon sera d'ailleurs le président cette année - que Michel Hazanavicius aura l'honneur de faire débuter avec sa nouvelle comédie loufoque, Coupez !, dans laquelle il fait jouer Romain Duris et Bérénice Béjo, la femme qui partage sa vie. Le trio était invité sur le plateau de Quotidien ce mercredi 11 mai. L'occasion pour le cinéaste d'en dévoiler un peu plus sur ce long-métrage dont il a fait une affaire de famille.

Dans Coupez !, Michel Hazanavicius a offert un rôle à Simone, sa fille de 23 ans née de sa relation avec la réalisatrice Virginie Lovisone. Un choix qui s'est naturellement présenté à lui : "Il n'y a pas de préméditation. Elle veut être actrice, il y avait un rôle d'une jeune fille de 23 ans, qui est son âge, dont le père est réalisateur, ce qui est son cas. Cela aurait été absurde de ne pas lui proposer" a-t-il indiqué au présentateur Yann Barthès.

A cette occasion, Michel Hazanavicius a aussi fait des révélations sur son couple avec Bérénice Béjo. Celle qu'il a fait jouer dans la plupart de ses films et présentée comme son épouse la plupart du temps ne l'est finalement pas ! "Le réalisateur est joué par le magnifique Romain Duris. Sa femme, effectivement, est jouée par Bérénice qui n'est pas vraiment ma femme" a poursuivi le réalisateur de The Artist avant de préciser qu'ils étaient en réalité... pacsés ! Pas de bague au doigt pour les deux amoureux mais cela n'empêche pas le couple de faire perdurer sa belle histoire dans le temps.

La rencontre entre Michel Hazanavicius et Bérénice Béjo a lieu sur le tournage du premier volet d'OSS 117, Le Caire nid d'espions en 2005. Un coup de foudre immédiat qui se concrétise rapidement par l'arrivée de leur premier enfant, Lucien, né le 5 juin 2008. Le 18 septembre 2011, Bérénice Béjo donne naissance à Gloria, leur deuxième enfant. Une famille qui reste leur engagement le plus important finalement.