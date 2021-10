Gérard Jugnot marié : sortie remarquée avec sa jeune épouse Patricia

La 13e édition du Festival Lumière a ouvert ses portes le samedi 9 octobre en présence de milliers de spectateurs dont une flopée de VIP. Le lendemain, lors d'une cérémonie hommage à Bertrand Tavernier depuis l'auditorium de Lyon, on a pu voir Gérard Jugnot prendre la pose sur le photocall en bonne compagnie.

L'acteur des Bronzés est apparu sur le tapis rouge au bras de sa femme Patricia Campi. Une très rare apparition médiatique pour le couple qui s'est formé en 2014 et a franchi le pas du mariage en 2016. "Mariage plus vieux, mariage heureux. J'avais soumis l'idée à mon fils [le comédien Arthur Jugnot, NDLR], qui m'a dit : 'T'as jamais fait cette connerie, vas-y !' J'ai suivi son conseil et j'en suis très heureux", avait-il confié dans les pages du magazine Femme actuelle. Tout sourire, Gérard Jugnot (70 ans) a longuement posé pour les photographes avec celle qui fait battre son coeur. Une très discrète femme juriste à Marseille, de trente ans la cadette de l'acteur.

Gérard Jugnot est également apparu sur scène, micro en main, pour rendre hommage au réalisateur Bertrand Tavernier, mort en mars 2021. Il a ainsi eu quelques mots lors de cette soirée hommage animée par Thierry Frémaux et à laquelle ont pris par beaucoup de personnalités. Il faut dire que l'acteur avait eu l'occasion de tourner à plusieurs reprises avec le défunt cinéaste au cours de sa carrière. Ensemble, ils ont tourné Que la fête commence (1974), Le Juge et l'Assassin (1976) ou encore Des enfants gâtés (1977).

A noter que Gérard Jugnot est actuellement à l'affiche du film Pourris gâtés, sorti dans les salles de cinéma le 15 septembre.

Quant au Festival Lumière, il se tient jusqu'au 17 octobre.