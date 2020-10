Gérard Jugnot : Comment a-t-il rencontré Patricia, sa jeune femme de 30 ans sa cadette ?

On a plus l'habitude de le considérer comme un clown que comme un bourreau des coeurs... et pourtant. Gérard Jugnot a séduit bien des femmes. Après s'être séparé de la costumière Cécile Magnan, la mère de son fils Arthur - 40 ans en décembre -, le comédien a vécu une longue et belle idylle de dix années avec l'actrice Saïda Jawad. Mais comme il l'expliquait au journal Le Figaro, le destin avait d'autres projets pour eux deux. "Nous nous sommes séparés parce que nous étions arrivés au bout d'une belle histoire, confiait-il. Et c'est la vie. D'ailleurs, c'est elle qui est partie et je n'ai pas de honte à le dire. Moi, j'ai été très heureux avec elle, je n'ai jamais souffert du fait qu'elle soit une actrice et nous nous sommes quittés en bons termes."

Qu'à cela ne tienne. Gérard Jugnot a fait une belle rencontre durant l'été 2014. Il a croisé la route dePatricia Campi, une juriste employée à la mairie de Marseille, lors du tournage du film Entre amis, d'Olivier Barroux. Un titre loin d'être prémonitoire puisque, malgré leur trente ans d'écart, les deux complices ont fondu l'un pour l'autre. Ils se sont même mariés, le 25 juin 2016 à Porquerolles, dans le Var... grâce aux précieux conseils d'Arthur Jugnot, le grand fils du comédien.

Mariage plus vieux, mariage heureux

Dans le film Mes Héros, d'Eric Besnard, Gérard Jugnot se retrouvait plongé dans une ode familiale tumultueuse, dans laquelle il jouait le compagnon de Josiane Balasko , sa femme depuis quarante ans. Un rôle aux antipodes de la réalité puisque, jusqu'à l'année 2016 et son union avec Patricia, il n'avait passé la bague au doigt d'aucune de ses partenaires. "Mariage plus vieux, mariage heureux, ironisait-il dans le magazine Femme Actuelle auprès de Faustine Bollaert. J'avais soumis l'idée à mon fils, qui m'a dit : 'T'as jamais fait cette connerie, vas-y !' J'ai suivi son conseil et j'en suis très heureux."

Mari, père et grand-père épanoui - malgré quelques rumeurs éprouvantes pour tout le monde -, Gérard Jugnot est comblé à la vie comme à la scène. Le 4 novembre 2020, l'acteur sort un livre intitulé C'est l'heure des contes, dans lequel il revisite avec un humour noir certains grands classiques de notre enfance. Il a également bouclé Le petit piaf, son douzième film en tant que réalisateur, et sera de retour au cinéma dans la comédie Pourris Gâtés, de Nicolas Cuche, en 2021 si la France se déconfine d'ici là. Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes.