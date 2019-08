Gérard Jugnot et Patricia, Nagui et Mélanie : les couples de sortie à Ramatuelle

Le Festival de Ramatuelle ne cesse de dessiner des sourires sur les visages de ses nombreux spectateurs. Après avoir ouvert sa 35e édition en musique avec Marc Lavoine, l'événement poursuit donc son chemin jour après jour en compagnie d'une sacrée brochette de célébrités. Ce lundi 5 août 2019, le théâtre de Verdure accueillait à nouveau une jolie performance scénique. Les comédiens Benoit Soles et Eric Pucheu succédaient à la grande Macha Méril - dans La légende d'une vie de Stefan Zweig le 4 août - pour interpréter La machine de Turing, mise en scène par Tristan Petitgirard.

Pour applaudir cet énergique duo, la sémillante Jacqueline Franjou - présidente et co-créatrice du Festival de Ramatuelle, avec Jean-Claude Brialy - avait réuni une troupe aussi lumineuse qu'enthousiaste, dont l'actrice Mélanie Page et son compagnon Nagui, Fiona Gélin, Valérie Bègue - notre Miss France de l'année 2008 -, Michel Boujenah - à la direction artistique du festival -, Davy Sardou et Gérard Jugnot. Fait plutôt exceptionnel : le comédien de 68 ans a accepté de prendre la pose au côté de sa délicieuse épouse juriste Patricia Campi. Le 27 juin 2016, les deux amoureux s'unissaient devant le maire de l'île de Porquerolles. C'est comme si c'était hier...

Le public de Provence-Alpes-Côte d'Azur n'est pas au bout de ses surprises, loin de là ! Ce mardi 6 août, Zazie prendra le relais de Marc Lavoine en poursuivant son Essenciel Tour au théâtre de Verdure. Et pour finir, après de nouvelles pièces de théâtre plus que prometteuses sur les planches du lieu de cérémonie, c'est Gérard Depardieu qui se chargera de clôturer le Festival de Ramatuelle. Après la sortie de son album de reprises de Barbara, en février 2017, le monstre sacré du cinéma survolera le public de sa voix, le 11 août, fredonnant L'aigle noir à la sauce "Pétarou". Vivement.