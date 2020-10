Gérard Jugnot annoncé mort : sa femme et son fils "secoués" par la nouvelle

Les histoires, il les vit, il les joue... maintenant, il les raconte. Dans C'est l'heure des contes, qui paraîtra le 4 novembre 2020 chez Flammarion, Gérard Jugnot revisite à sa sauce des récits classiques pour enfants, avec beaucoup d'humour et un brin de pessimisme. Il y a une anecdote, en revanche, qui n'a pas fait plaisir ni aux petits ni aux grands de sa famille : celle qui affirmait que le comédien de 69 ans était mort. "Mon fils et mon épouse ont été un peu secoués, avoue-t-il dans les pages du magazine Paris Match. Et puis Arthur s'est dit que, si j'étais mort, je l'aurais appelé. Blague à part, faire courir ce genre de bruits dénote un certain état d'esprit. Comme ces vagues d'insultes anonymes qui fleurissent sans cesse, quoi que vous fassiez. Bref, les réseaux sociaux."

Gérard Jugnot serait mort trois fois

Gérard Jugnot vit depuis 2015 avec Patricia Campi, juriste à la ville de Marseille à qui il a passé la bague au doigt en 2016. Elle n'est pas la seule de ses compagnes à avoir affronté ce genre de mésaventures... puisque l'acteur a été annoncé morts de nombreuses fois au cours de sa carrière. "J'ai appris ma mort par un copain hier, racontait-il à Laurent Ruquier dans Les Grosses Têtes en février 2019. Je serais mort hier à 4h du matin, d'un infarctus... Ça fait de la peine aux gens. J'étais déjà mort en 2011 d'une crise cardiaque et en 2008, j'étais tombé d'un balcon sur des rochers. Enfin, c'est effrayant !"

Je ne voudrais pas lui foutre le bourdon

Bien vivant, Gérard Jugnot a bouclé son douzième film en tant que réalisateur, Le petit piaf, après deux mois de tournage à La Réunion. Il sera également, prochainement, à l'affiche de la comédie Pourris Gâtés, de Nicolas Cuche, prévue pour 2021. En attendant, il pourra toujours se plonger dans son nouvel ouvrage pour dénicher quelques savants mots à raconter à Célestin, son petit-fils de 7 ans... ou pas. Lui qui a traumatisé son fils Arthur en l'amenant au cinéma voir Bambi s'est promis de préserver sa descendance. "Pas question, il est trop jeune, a-t-il rectifié. Ce ne sont pas des histoires pour enfants. Je ne voudrais pas lui foutre le bourdon." Ne reste qu'à ressortir les VHS des Bronzés pour lui rendre le sourire, si besoin.

Retrouvez l'interview de Gérard Jugnot dans le magazine Paris Match du jeudi 29 octobre 2020.