Doria Tillier sublime en robe décolletée face à Aïssa Maïga, incroyable au Festival Lumière

Le festival Lumière s'est ouvert le samedi 9 octobre 2021 à Lyon. Plus de 150 films et documentaires y seront projetés, en marge d'hommages et de rencontres avec des grands du 7e art comme Jane Campion, Paolo Sorrentino, Edgar Morin ou encore Marco Bellochio. La cérémonie d'ouverture, célébrée à la Halle Tony Garnier - et presque en capacité d'accueil maximale, malgré la pandémie - a rassemblé de nombreuses célébrités.

Ted Sarandos, Filippo Scotti, le jeune papa Laurent Gerra, Bernard Le Coq, Jean-Paul Rappeneau, Philippe Legay, Michael Jones, Samuel Le Bihan, Pascal Mailhos, Gregory Doucet, maire de Lyon, Lucas Belvaux, Damien Bonnard, Rosalie Varda, Valéria Golino, la toujours survoltée et populaire Doria Tillier (divine en chic robe de soirée fendue sur la poitrine) ou encore Joachim Trier, Raphael Personnaz, Aissa Maïga (qui a cette fois évité de provoquer un petit malaise comme elle avait pu le faire aux César), Alexandre Desplat, Dominique Blanc, Michel Creton, Jean-Michel Aulas, Hiba Abouk, Bruno Bernard, Philippe Sarde, Gérard Collomb, Irène Jacob, Alain Chabat et sa femme Tiara, Rossy de Palma, François Damiens, Edouard Baer, Benoit Poelvoorde, Charlotte Kady, Anne Le Ny et tant d'autres personnalités étaient venues y assister.

On a aussi vu Victor et Giacomo Belmondo, qui se remettent de la récente mort de leur grand-père, Jean-Paul Belmondo.

L'actrice et réalisatrice Maggie Gyllenhaal a présenté son film en avant-première The Lost Daughter. Les films La main de Dieu de Paolo Sorrentino ou encore Clair-obscure de la réalisatrice Rebecca Hall seront projetés en avant-première. Trois films d'auteur à retrouver prochainement sur Netflix. Samedi, la cérémonie d'ouverture a été dédiée à Buster Keaton, avec la projection du chef-d'oeuvre Le Caméraman, film muet de 1928, accompagné au piano par Vincent Delerm. Le philosophe Edgar Morin (100 ans) est venu animer une master class sur le cinéma direct.

Cette année, le festival Lumière rendra également hommage à Bertrand Tavernier, directeur historique de l'évènement, décédé en 2021.