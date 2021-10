Alain Chabat et sa femme Tiara, rare sortie du couple face à Mélanie Thierry en total look latex avec Raphaël

Photographiés lors de la cérémonie d'ouverture du Festival Lumière 2021 à Lyon le 9 octobre 2021, Tiara Comte et Alain Chabat sont apparus très amoureux sur le tapis rouge, enchaînant les éclats de rire et les gestes tendres. Le discret couple, qui se serait marié dans l'intimité en 2019, apparait très rarement devant les photographes ! Non loin d'eux, Benoist Gérard et sa femme la populaire comédienne Mimie Mathy étaient tout sourires à côté de Mélanie Thierry et son mari le chanteur Raphaël, couple très stylé de ce red carpet. Sublime dans un total look black, l'actrice et maman parfois dépassée par un fils de 13 ans portait un long manteau noir en latex ainsi que des bottines noires.

Également présents lors de cet événement, Géraldine Pailhas et son mari Christopher Thompson, Jean-Michel Aulas et sa femme Nathalie Echinardce, Costa Gavras et sa femme Michèle Ray-Gavras mais aussi Laurent Gerra et sa compagne Christelle Bardet, Léa Drucker et son compagnon Julien Rambaldi. Vêtue d'une veste glitter multicolore, la fille de Jacques Drucker était ravissante et portait un long carré blond wavy.

Pour rappel, le Festival Lumière 2021 est organisé du 9 au 17 octobre à Lyon et dans sa métropole. Pour la cérémonie d'ouverture, les invités venus fêter le cinéma classique ont été conviés dans la Halle Tony Garnier. Edouard Baer, François Damiens, Rossy de Palma, Doria Tillier, Benoît Poelvoorde mais aussi Vincent Delerm étaient notamment présents.

À savoir : cette 13e édition va retransmettre plusieurs rétrospectives sur des thèmes variés allant du cinéma de Jane Campion à l'Amérique de Sydney Pollack, des Master Class, des séances Grands classiques du noir et blanc mais aussi des soirées spéciale famille avec une nuit Jurassic Park et une séance Shrek.