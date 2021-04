Léa Drucker : Qui est son compagnon, le cinéaste Julien Rambaldi ?

Ce mercredi 7 avril 2021, Léa Drucker apparaît dans le téléfilm Vulnérables (France 2), où elle campe le rôle d'Élisabeth. L'occasion de revenir sur une part importante de sa vie : sa moitié, le réalisateur Julien Rambaldi. Tout a commencé en 2009, sur le tournage du film Les Meilleurs Amis du monde, alors que la nièce de Michel Drucker jouait aux côtés de Marc Lavoine et Pascale Arbillot.

Une rencontre professionnelle, qui gagnera progressivement en profondeur, comme elle le racontait à Paris Match en janvier dernier. "La rencontre avec Julien et ses enfants, Dino et Mia, a changé ma perception des choses. Je suis devenue plus optimiste sur l'amour. Je me suis autorisée à vivre ce que je m'étais plus ou moins interdit. J'ai enfin pu construire", a-t-elle confié. La rencontre avec le réalisateur a donc été synonyme de famille. "Quand j'ai rencontré Julien, et ses enfants, je me suis remise à croire à plein de choses : la vie, l'amour, la maternité", expliquait l'actrice dans les pages de Gala, en février 2019.

Julien Rambaldi lui a fait croire en l'amour

Au fur et à mesure, leur relation s'est grandement épanouie et Julien Rambaldi et Léa Drucker ont commencé à retravailler ensemble. "J'appréhendais un peu parce que, lorsque nous avons tourné Les Meilleurs Amis du monde, nous n'étions pas encore un couple. Cette fois, je me demandais où nous allions mettre la part intime et la part de travail, mais tout s'est fait très naturellement et je n'ai pas vu de vraie différence avec un autre metteur en scène qui m'aurait donné sa confiance", avait-elle raconté à Version Femina , en 2018, évoquant son rôle de femme enceinte dans son film, C'est la vie (sortie prochaine).

Aujourd'hui, Léa Drucker et Julien Rambaldi ont construit une relation très solide, rare dans le milieu. "Cela fait dix ans qu'on vit ensemble, la vie d'un acteur au quotidien, il connaît. Il était là dans les moments d'inquiétudes. Ce César, c'est un moment très joyeux pour nous deux", se rappelait la comédienne dans les colonnes de Gala, en évoquant son César de la meilleure actrice pour Jusqu'à la garde

Un amour inconditionnel concrétisé par la naissance de la petite Martha (6 ans), en 2014. "En devenant mère, il y a trois ans, j'ai ressenti le besoin de montrer une certaine forme de responsabilité. J'étais quelqu'un de très pessimiste jusqu'à ce que je rencontre mon compagnon et que nous ayons un enfant. Quand ma fille est née, j'ai pensé qu'il faudrait lui donner un prénom fort qui lui offre des armes pour se défendre (...) Certains trouvaient ça dur, mais j'étais persuadée que ça lui donnerait du caractère. Or, à 3 ans, je crois que c'est bien parti", confiait Léa Drucker à Version Femina.