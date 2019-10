Pascale Arbillot : Atteinte d'endométriose, elle a réussi à faire un enfant

Sujet méconnu pendant longtemps, l'endométriose a fait une apparition remarquée dans les médias et les conversations ces dernières années grâce, notamment, aux témoignages de plusieurs personnalités. Dernière en date à se livrer : la comédienne Pascale Arbillot.

Dans les pages de Biba, la star de 49 ans révèle avoir appris qu'elle était atteinte de cette maladie à 18 ans et, à l'époque, on tenait alors un discours encore plus alarmiste que maintenant notamment sur la grossesse. "Ce moment a été un marqueur dans ma vie. Comme si, à 18 ans, j'avais déjà atteint la date de péremption. Je me suis construite avec l'idée que je n'aurais pas d'enfant. La maladie m'a obligée à être dans une certaine réalité où je ne pouvais pas me projeter dans la maternité. J'ai dû miser sur d'autres choses", a-t-elle confié.

Et Pascale Arbillot, que l'on retrouve au cinéma dans J'irai où tu iras ainsi que dans Mon chien stupide en ce mois d'octobre 2019, de préciser qu'elle s'était fait opérer tous les cinq ans et qu'elle avait suivi des traitements. Ce qui a porté ses fruits ! À l'instar de la chanteuse Imany, elle est tombée enceinte peu avant ses 40 ans. "Je n'y croyais pas. On me disait : 'T'as grossi ?!' Je répondais : 'Non, non...' Alors que si, si. J'ai fait un test de grossesse et l'impensable devenait réalité. J'ai adoré être enceinte, j'ai pris 25 kilos et encore plus en allaitant. C'était ma propre fiction. C'est la nature, ça n'a pas de sens, mais jamais je n'avais été aussi heureuse", a-t-elle ajouté.

Thomas Montet

Les confidences de Pascale Arbillot sont à retrouver dans Biba, dans les kiosques depuis le 2 octobre 2019.