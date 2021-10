"Un début d'arrogance, un goût pour l'affrontement" : Mélanie Thierry se confie sur son fils de 13 ans

Ils font figure d'exception dans le show business : Mélanie Thierry et Raphaël sont en couple depuis 2002 et, malgré des hauts et des bas, ils vivent une histoire toujours solide. "On est couple stable, amoureux, heureux, aussi", dit l'actrice. Le couple a eu deux fils mais évite soigneusement de les médiatiser. En interview, la star a toutefois donné quelques informations sur son aîné.

Alors qu'elle mène une belle carrière sur le petit et le grand écran, Mélanie Thierry a été interrogée sur la question de la notoriété, elle qui dès 13 ans était déjà mannequin. C'est aujourd'hui l'âge de son fils aîné, Roman. Serait-elle d'accord pour qu'il embrasse lui aussi une carrière médiatique à un si jeune âge ? "Ça m'emmerderait ! Je ne suis pas là pour brimer mes enfants, mais j'ai envie qu'ils fassent des études et qu'ils prennent leur temps. C'est un beau métier, mannequin, mais qui peut vite vous flinguer (...) ces métiers de l'image et de la célébrité brisent parfois des vies", a raconté la star de la série En Thérapie.

Maman attentive, Mélanie Thierry doit jongler entre les nouveaux sujets de société qui touchent les jeunes de plus en plus tôt, comme par exemple l'égalité hommes-femmes. Mais l'actrice de 40 ans continue de voir Roman comme un gamin plus que comme un adolescent en devenir... "Mon fils aîné a peut-être 13 ans, mais c'est encore un petit garçon, pas un préado ! Même si je perçois peut-être chez lui un début d'arrogance, un goût pour l'affrontement, rien de bien méchant, précise-t-elle, ajoutant que lui et son frère Aliocha, qui aura 8 ans en décembre, voient à quel point leur père se comporte bien avec leur mère, alors cela leur donne de bons repères pour le futur."