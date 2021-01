Melanie Thierry : Cette psychanalyse qu'elle a "lâchement abandonnée", elle se confie

C'est sur le petit écran que l'on retrouve Mélanie Thierry en ce début d'année 2021 : le 4 février sur Arte, les téléspectateurs pourront la découvrir dans la nouvelle série En thérapie, réalisée par le populaire duo que forment Eric Toledano et Olivier Nakache. Un nouveau projet réjouissant pour l'actrice de 39 ans qui "rêvait de tourner avec eux", comme elle a pu l'affirmer au magazine Version Femina et son édition du 4 janvier. Un entretien durant lequel la compagne du chanteur Raphaël a également confié avoir justement entamé une psychanalyse il y a peu.

"Quelques mois avant de passer le casting pour En thérapie, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de suivre une psychanalyse. Sans trop savoir où ça allait mener : je me sens plutôt pas mal dans mes baskets. Mais je trouve intéressant de se confronter à soi, de creuser un peu dans les tunnels, la mère de Roman et Aliocha (12 et 7 ans) a-t-elle d'abord expliqué. J'avais commencé un travail avec une femme formidable, que j'ai lâchement abandonné au moment du premier confinement."

Pour ce qui est de reprendre sa psychanalyse là où elle l'a laissée au printemps dernier, Mélanie Thierry repousse la prise d'un nouveau rendez-vous : "Disons que je me trouve encore des excuses : l'été, le travail, le confinement... Je sais qu'une thérapie remue des choses, rend vulnérable et requiert du courage. Je me rassure aussi toujours avec l'idée que mon métier est un moyen de faire sa psychanalyse, à travers les personnages (...). Surtout quand, comme moi, vous êtes une personne qui se mure dans le silence."

A bientôt 40 ans, la comédienne césarisée en 2010 pour son rôle dans Le Dernier pour la route estime n'avoir "aucune raison" de se renfermer" puisque "tout va bien dans (s)a vie". Un gain d'assurance qu'elle met à profit devant la caméra : "Je sens que j'ai gagné un peu en épaisseur. Et, pour être totalement franche, je trouve que j'ai progressé. J'arrive à ne plus me cacher, à ne plus avoir honte. J'ai longtemps manqué de culot, j'étais presque trop bien élevée (...)", a-t-elle confié à nos confrères. "Parfois, à trop écouter les autres, je ne m'écoutais pas moi-même. Avec le temps, j'ai appris mais, à 20 ans, c'est parfois compliqué."