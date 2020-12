Mélanie Thierry ouverte à l'infidélité : étonnantes confidences sur son couple avec Raphaël

Cela fait maintenant 18 ans que Mélanie Thierry partage la vie du chanteur Raphaël. Un exemple de longévité pour un couple star, qui a discrètement fondé une famille avec les naissances de Roman et Aliocha (12 et bientôt 7 ans). Mais partager la vie d'un autre artiste célèbre, qu'il brille sur un plateau de tournage ou sur une scène, n'est pas une mince affaire. Dans une interview accordée au magazine Psychologies en 2014, la comédienne avait même confié qu'elle serait prête à pardonner une infidélité à sa moitié, si ça voulait dire préserver leur vie de famille.

Dans cet entretien, l'actrice connue pour ses rôles dans Le Dernier pour la route, Comme des frères ou encore La Douleur avait confié sa fierté d'avoir construit une histoire avec Raphaël, malgré les hauts et les bas qui vont de pair avec une vie commune longue de plus de 10 ans : "Cela n'a pas été toujours calme, mais on a su résister, et j'ai l'impression que cela nous a rendus très solides, ensemble. On est plus liés que jamais. Ça a du sens, ça, oui, c'est sûr. Cela m'émeut de me réveiller le matin à côté de lui, et de voir les deux enfants que l'on a eus ensemble", Mélanie Thierry avait-elle affirmé, tout en reconnaissant qu'il leur arrive d'être parfois un peu trop fusionnels. "On finit par s'étouffer. Chaque fois que je pars en tournage ou qu'il part en tournée, je sais que cela fait beaucoup de bien à notre couple. Le retour dans notre quotidien est fabuleux."

Partir en tournage ou en tournée n'est pas le seul secret de longévité du couple. S'accorder "plus de liberté" en est un autre : "J'ai appris à être moins possessive – quoique cela n'empêche pas quelques crises de jalousie, parfois ! Depuis que l'on a décidé de s'accorder plus de liberté, on a découvert qu'on n'en prenait pas plus et que cela nous épargnait des tensions." Lors de cette interview, Mélanie Thierry envisageait même l'infidélité...