Mimie Mathy et son mari Benoist Gérard : ce domaine florissant qu'ils viennent d'acquérir !

Mimie Mathy et son compagnon Benoist Gérard semblent avoir trouvé le bon filon ! Interviewée dans le numéro de Télé Star du lundi 9 août, la comédienne de 64 ans, a confié que son mari et elle possèdent un domaine qui pourrait leur rapporter beaucoup d'argent.

Celle qui avouait toucher 250 000 euros par épisode de Joséphine, ange gardien à TV Mag en 2013, a indiqué qu'elle voue "une véritable passion" pour...la viticulture ! Un hobby qu'elle partage bien évidemment avec son conjoint, au point d'acheter ensemble un domaine à Vaison-la-Romaine, dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

L'actrice y passe ses vacances estivales : son mari "s'occupe de ses vignes de 6 heures à 18 heures", précise Mimie Mathy, et ils y invitent leurs "potes parisiens dès la première quinzaine d'août".

"Notre domaine de vin biodynamique sur deux hectares s'appelle le Minoist (contraction de Mimie et de Benoist) et il est à la carte de quelques grands chefs étoilés comme Anne-Sophie Pic", a expliqué l'artiste, qui a fait ses débuts dans l'émission Le Petit théâtre de Bouvard avec Michèle Bernier et Isabelle de Botton.

Mimie Mathy lance une pique à Anne Hidalgo

En plus du beau temps et de la nature florissante, Mimie Mathy profite de la quiétude de la région PACA où, comme elle le rappelle si bien, "il n'y a pas d'embouteillages !"

La comédienne, qui a récemment été victime d'un canular, en a profité pour pousser un petit coup de gueule contre la maire de Paris ! "Comme on n'a pas Anne Hidalgo dans le coin, on ne prévoit pas une heure pour arriver au centre-ville et trouver une place quand on va au cinéma".