Mimie Mathy cash sur les gens de petite taille : Passe-Partout blessé, elle persiste et signe

En février dernier, Mimie Mathy s'était exprimée sur sa petite taille devant les caméras de Sept à Huit sur TF1. L'actrice de Joséphine, ange gardien avait regretté un certain "microcosme" entre personnes de petite taille et avait mis en garde contre ce qui pourrait devenir "une secte". Des propos qu'André Bouchet, alias Passe-Partout dans Fort Boyard (France 2), lui aussi de petite taille, avait ensuite trouvés "durs". Auprès de nos confrères de Télépro, Mimie Mathy s'explique.

Cette polémique, l'épouse de Benoist Gérard "ne la comprend pas". "J'ai répondu avec mon coeur. J'ai juste dit que ce n'était pas la peine de se mettre tous ensemble et de se faire pointer du doigt encore plus. Tout le monde est différent, assume-toi comme tu es, lance-t-elle. Je n'ai jamais dit que je refusais les gens de petite taille, j'ai juste dit que je ne recherchais pas spécialement à être avec des gens comme moi, de petite taille."

Mimie Mathy "blessante" pour Passe-Partout

Rappelons qu'en interview sur TF1, Mimie Mathy avait regretté : "Ne restons pas dans un microcosme qui va devenir une secte ! Souvent, j'ai des personnes de petite taille qui se mettent au premier rang, qui me font coucou pendant le spectacle, et ça, c'est l'horreur, avait-elle estimé. Je parle avec eux après, bien sûr. Et je leur dis toujours : 'Arrêtez de venir en bande, ne vous mariez pas les uns avec les autres, vous allez faire des petits...' Le monde, c'est intéressant de se mélanger, qu'on soit noir, grand, petit, blanc, jaune..."

De son côté, André Bouchet, amoureux de sa belle Patricia qui n'est pas de petite taille, avait été blessé par ces déclarations. "Ce n'est pas cool, mettez-vous à notre place. Je trouve dur ce qu'elle a dit, je trouve ça blessant. Il ne faut pas qu'elle oublie qu'elle fait partie des personnes de petite taille aussi. Je me suis dit qu'elle ne sait peut-être pas s'accepter soi-même pour réagir comme ça... Je ne sais pas. Elle est très bonne comédienne, mais ce n'est pas bon de dire cela, de réagir comme ça", avait-il lâché au micro de Non Stop People en avril dernier. Passe-Partout, également agent à la RATP, avait dans la foulée ajouté : "Un couple de petite taille, il a le droit de se mettre ensemble, rappelle-t-il. Moi, je suis avec une personne plus grande, on fait ce qu'on veut !"

L'acolyte du Père Fouras avait par ailleurs confié être ouvert à toute discussion avec Mimie Mathy. Aux dernières nouvelles, pas d'explications entre eux...