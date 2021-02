Mimie Mathy a craint d'avoir un enfant de petite taille : "Il y avait une chance sur quatre"

Mimie Mathy est née en 1957, une époque où les échographies n'existaient pas et où il était impossible de savoir si un bébé souffrait de maladie. Ce n'est qu'un an après sa naissance que les parents de Mimie Mathy ont découvert qu'elle souffrait d'achondroplasie, une maladie génétique qui se traduit par un développement osseux anormal. Les parents de celle qu'il allait devenir l'une des actrices préférées des Français ont choisi de faire de sa petite taille une force, passant outre sa différence.

Après une enfance heureuse, Mimie Mathy a découvert les joies de l'adolescence. Quand ses amis commençaient leurs premiers flirts, la jeune femme ne restait que la confidente, la bonne copine. Sa vie amoureuse a pris une toute autre tournure au début des années 2000.

En 2003, Mimie Mathy était de passage à à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor afin de présenter son spectacle de l'époque Je papote avec vous. Comme elle en a l'habitude à chacune de ses représentations, elle fait monter un spectateur sur scène : son futur mari, Benoist Gérard. Une rencontre que Mimie Mathy a à nouveau racontée à Audrey Crespo-Mara dans Sept à Huit, dimanche 21 février 2021.

Deux ans plus tard, ils se marient en présence de Line Renaud et Johnny Hallyday notamment. Se pose alors la question de savoir si ils veulent des enfants. Mimie Mathy a 45 ans, un âge où elle peut encore en avoir. "On a essayé mais ça n'a pas marché. Donc je n'allais pas à tout prix en avoir un, à partir du moment où dans la corbeille du mariage il m'avait amené quatre enfants délicieux et a gérer aussi. Ça s'est pas trouvé, c'était pas grave", a confié la star de Joséphine ange gardien, en toute franchise. Ses enfants sont ceux de son mari, qu'elle aime comme les siens et qui lui ont, par la suite, offert de magnifiques petits-enfants qui la comblent de bonheur.

Mimie avait peur que son enfant soit atteint de la même maladie qu'elle, "il y avait une chance sur quatre". Elle ne s'en cache pas. "Ça veut dire à 45 ans, prendre le risque d'attendre l'échographie décisive au bout de quatre mois et de se dire qu'est ce que je fais. Est-ce que je le garde, est-ce que je ne le garde pas ? Est-ce qu'il m'en voudra si je le mets au monde et qu'il est comme moi ? On ne peut pas consciemment se poser la question. Le monde est dur... J'avais pas envie que mon futur enfant puisse morfler si jamais il se trouvait dans la même situation que moi", a-t-elle expliqué.

Si Mimie Mathy n'a jamais eu d'enfant, elle est heureuse avec tous ceux qui l'entourent et c'est finalement cela le plus important !