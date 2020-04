Mimie Mathy dévoile comment elle a dragué Benoist après leur rencontre

Invitée de La Boîte à secrets le 10 avril 2020 sur France 3, Mimie Mathy a dévoilé les dessous de son histoire avec celui qui partage sa vie depuis près de 17 ans : Benoist Gérard. Simple spectateur de l'un de ses one woman shows, Benoist avait été invité sur scène par Mimie. Elle raconte : "J'ai senti tout de suite qu'il s'était passé quelque chose..."

Témoin du coup de foudre entre l'artiste et son invité, l'assistante de Mimie prend le numéro de Benoist et le confie à la star de Joséphine Ange Gardien. D'abord timide à l'idée de rappeler celui qui l'avait fait craquer, Mimie a finalement contacté Benoist deux jours plus tard. Amusée, elle raconte la première phrase qu'elle a dite à Benoist : "Bonjour, je ne sais pas si vous vous rappelez, je suis la dame qui vous a fait monter sur scène." Après une courte conversation, Mimie et Benoist prévoient leur premier rendez-vous. "On s'est revus trois semaines après et on ne s'est plus jamais quittés", raconte-t-elle.

Encore émue à l'idée de ce souvenir magique, Mimie découvre ensuite son mari en train de s'avancer vers elle sur le plateau de France 3, un bouquet de roses rouges à la main. Fou amoureux, Benoist fait alors une très belle déclaration à celle qu'il a épousée en 2005 : "Mon amour, dix-sept ans de vie commune, quinze ans de mariage, qui l'eut cru ? Donc j'aimerais te demander si tu es prête à te remarier pour les quinze prochaines années, voire peut-être plus ?" En larmes, Mimie s'est contenté de répondre : "Oui."

Interrogé par Faustine Bollaert, Benoist a accepté de dévoiler le secret de leur couple qui dure depuis dix-sept ans. Il raconte : "J'ai une passion qui est la cuisine et l'amour c'est une recette. Nous, on a su mettre en avant certaines choses, aujourd'hui on a une recette qui fonctionne, qui est la nôtre." Une recette qui marche et qui durera pour ces deux amoureux pour l'éternité.

Le 10 avril 2020, l'émission La boîte à secrets a rassemblé 1,89 million de téléspectateurs (soit 8.1% du public).