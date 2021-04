Passe-Partout (Fort Boyard) en couple : bisou avec Patricia et amusante révélation sur leur rencontre

André Bouchet est un homme amoureux. Le 12 avril 2021, l'homme de 54 ans qui incarne le personnage Passe-Partout dans Fort Boyard a d'ailleurs présenté sa compagne Patricia, lors de son passage dans l'émission L'instant de luxe, sur Non Stop People.

Depuis 1990, André Bouchet fait partie de l'équipe de Fort Boyard, sur France 2. Si les téléspectateurs de France 2 connaissent son rôle dans l'émission par coeur, ils en savent moins sur sa vie privée. Sa venue sur Non Stop People était donc un événement. En fin d'émission, sa compagne Patricia est venue lui faire une petite surprise. La charmante blonde s'est rendue sur le plateau et a tendrement embrassé son compagnon. "C'est ma petite chérie. Enfin ma grande chérie parce ce n'est pas parce qu'on croit que les personnes de petites tailles doivent se mettre avec des personnes de petite taille, hein vous voyez", a tout d'abord lancé Passe-Partout à l'adresse de Mimie Mathy qui a tenu des propos qui l'ont blessé, lors de son interview pour Sept à huit en février dernier.

Après onze ans passés ensemble, les tourtereaux sont toujours aussi amoureux et cela se voyait. "C'est un amour, il prend toujours soin de moi. Je suis vraiment heureuse d'être avec lui. Ça ne change rien d'être avec une personne de petite taille. Parfois, je n'y fais même plus attention", a confié Patricia. Et André Bouchet d'ajouter : "C'est très fort. Comme dans tous les couples, on n'est pas toujours d'accord sur certaines choses. Mais les couples qui sont toujours d'accord sur les mêmes choses, ce n'est pas normal."

Passe-Partout en couple grâce à Passe-Muraille

Il peut en quelque sorte remercier son ami Anthony (qui incarne Passe-Muraille) car c'est grâce à lui qu'il a rencontré la femme de sa vie. "J'étais en voiture, j'allais chez Anthony. Elle était sur son balcon. (...) J'ai pris mon portable pour l'appeler et lui dire : 'Il y a une jolie blonde chez toi'. Il m'a dit de monter et en fin de compte, je ne suis jamais redescendu. Je suis resté avec elle". Ils ne se quittent en effet jamais car Patricia travaille également à ses côtés. Elle est sa choriste comme ils l'ont rappelé. Un bonheur qui fait plaisir à voir.

Lors de son passage, André Bouchet en a profité pour réagir aux propos de Mimie Mathy sur TF1. "J'ai toujours refusé de vivre avec une personne de petite taille, car je ne veux pas faire une secte, je dis aux personnes de petite taille :'Ne venez pas en bande et ne vous mariez pas ensemble, vous n'allez pas faire que des petits'", expliquait-elle. Des propos qu'il a trouvés "très durs" et "blessants". "Elle fait partie de ces gens-là, elle aussi, donc il ne faut pas qu'elle oublie qu'elle fait partie des personnes de petite taille aussi. Ce n'est peut-être pas s'accepter soi-même pour réagir comme ça. J'ai trouvé les paroles très dures. Ce n'est pas très cool ! Attention, elle est très bonne comédienne et je la respecte mais ce que j'ai ressenti... Franchement, ce n'est pas bon de dire ça. (...) Je vis avec une personne qui est grande, mais ça aurait pu être une personne de petite taille aussi", a-t-il déploré. Un jour, Passe-Partout espère la rencontrer pour discuter avec elle "sans agressivité". Un appel qui sera peut-être entendu.