Mimie Mathy accusée d'agression : "très attristée", elle dénonce une "blague de mauvais goût"

Voilà une histoire qui a pris des proportions beaucoup trop importantes ces derniers jours sur la Toile. En effet, jeudi 15 juillet 2021, un internaute - qui depuis les faits a supprimé son compte - a relayé sa supposée rencontre avec Mimie Mathy. Pour rappel des faits, ce twittos nommé Lucas aurait aperçu la star de la série Joséphine Ange Gardien dans un supermarché situé à Agde et cette dernière l'aurait agressé avec du papier toilette. Plus encore, l'internaute a ajouté que le comportement de la star a été très agressif et n'a d'ailleurs pas hésité à la qualifier de "peste", et même de "garce".

Sauf qu'après avoir relayé cette histoire, Lucas n'avait pas prévu tout l'amas de haine que la fille du défunt Marcel allait recevoir. Car après la lecture de ce témoignage, de nombreux internautes - pensant que ce dernier a partagé un vrai témoignage - n'ont pas hésité à insulter Mimie Mathy. Mais après avoir pris conscience de ses actes, le jeune homme a finalement avoué dans la soirée que cette histoire était montée de toute pièce. "Par contre, je voudrais prévenir que le thread est faux et que ça ne doit surtout pas être une raison pour s'en prendre à elle dans la rue si vous la voyez", a-t-il partagé avant d'ajouter : "On a bien rigolé mais quand même."