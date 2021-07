Mimie Mathy en deuil : son père Marcel est mort

Le 4 juin 2021 restera une date à jamais douloureuse pour Mimie Mathy. Ce jour-là, le père de la populaire actrice est mort à l'âge de 89 ans. Une information révélée par nos confrères du Progrès.

L'actrice de Joséphine, ange gardien (TF1) a vécu l'une des épreuves les plus difficiles dans une vie. Il y a un mois, elle a dû affronter la mort de son papa prénommé Marcel explique le média. L'homme qui allait bientôt souffler ses 90 bougies a laissé derrière lui sa célèbre fille Mimie Mathy, mais également Marie et Frédérique, les soeurs de l'artiste. Selon le Progrès, les obsèques se sont déroulées le 11 juin à l'église Saint-Denis à Bron, le village où il habitait.

Comme le précise le site, Marcel est né à Saint-Fons, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il a passé sa jeunesse à Châtillon-sur-Chalaronne avant de s'installer à Bron. Il a notamment été ouvrier dans une entreprise de transports puis responsable au sein de cette société. Avec son épouse Roberte, il avait déménagé à Colombier en 1997, un lieu où il a habité pendant une quinzaine d'années. Puis il a fini ses jours à Bron. Ce passionné de musique a même été un membre de l'harmonie de Bron et était très investi dans son village. "Toujours joyeux, avec un mélange de folie, il aimait la fête", peut-on également lire. Mimie Mathy est restée très discrète quant à cette terrible perte.

En 2016, la membre de la troupe des Enfoirés évoquait son regretté papa sur les ondes d'Europe 1, au moment de parler de la Légion d'honneur qu'elle avait reçue : "Je dis à mes parents, voilà, je viens d'être nommée pour la Légion d'honneur. Et mon papa s'est mis à pleurer. Je lui demande pourquoi. Il m'a dit : 'C'est formidable le parcours que tu as fait, accepte-la, tu t'en fous de ce que les autres te diront !'" Et en 2019, Mimie Mathy revenait sur l'épisode spécial Far West de Joséphine, ange gardien, un hommage à Marcel. "Je regardais les westerns le dimanche sur la Une ! Cet épisode était aussi une façon de rendre hommage à mon papa, dont l'acteur préféré était John Wayne", déclarait-elle au Parisien.