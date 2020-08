Mimie Mathy bientôt à la retraite ? La comédienne fait le point

À 63 ans, c'est peu dire que Mimie Mathy est encore en très grande forme. Depuis les années 70, la comédienne entreprend de faire rire les Français, d'abord au théâtre avec des one-man-show et des spectacles puis sur le petit écran. Elle est surtout connue pour son rôle de Joséphine Delamarre dans la série Joséphine, ange gardien, diffusée sur TF1 depuis 1997. Pour que la fiction perdure, Mimie Mathy n'avait même pas hésité à baisser son salaire, elle qui percevait au départ 250 000 euros pas épisode. "Plutôt que d'arrêter et de mettre toute une équipe au chômage (...) j'ai largement baissé mon cachet, il a été divisé par deux", révélait-elle en 2019 dans l'émission On Refait La Télé sur RTL.

Face à autant de succès et de travail accompli, l'épouse de Benoist a donc été questionnée sur une éventuelle retraite dans le nouveau numéro du magazine Nous Deux, paru le 18 août 2020 et pour lequel elle est à l'honneur. Et pour Mimie, la réponse est catégorique : "Je pourrais en bénéficier, mais ça n'est pas du tout mon truc, j'aime trop ce que je fais. J'espère vieillir comme Line Renaud. Son secret, c'est d'être heureuse de vivre !"

L'actrice est bien partie puisqu'elle ne se lasse pas des plateaux de tournages, malgré les vingt-trois années à incarner Joséphine Ange Gardien. "Je m'amuse autant à jouer une femme pompier ou une prof, qu'une assistance sociale ou un chauffeur de taxi", a-t-elle confié. En outre, elle est régulièrement sollicitée pour apparaître dans d'autres séries, comme Demain nous appartient. Une expérience qu'elle réitérerait avec plaisir. "J'adore cette série, j'en suis une fan absolue et je l'assume totalement". Elle est également attendue au casting de la prochaine et dernière saison de Dix pour cent (France 2) à la rentrée et prépare "un projet de minisérie, pour l'instant confidentiel". La carrière de Mimie Mathie est donc bien loin de toucher à sa fin.