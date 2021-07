Mimie Mathy a-t-elle agressé un jeune homme avec du papier toilette ? La vérité sur cette folle histoire

Très rapidement, un déferlement de haine contre Mimie Mathy est apparu sur Twitter, certains la comparant à la poupée Chucky, un gremlins et/ou autres insanités. Prenant conscience de l'ampleur du buzz, le jeune Lucas a finalement fait machine arrière et avoué que toute cette histoire était une farce et qu'il n'avait jamais rencontré Mimie Mathy. "Par contre je voudrais prévenir que le thread est faux et que ça ne doit surtout pas être une raison pour s'en prendre à elle dans la rue si vous la voyez", a-t-il écrit avant d'ajouter "On a bien rigolé mais quand même". Pas sûr que Mimie Mathy ait apprécié...