Mimie Mathy et la maternité : "Benoist m'a proposé d'essayer, ça n'a pas marché"

C'est l'un des visages les plus marquants de la télévision française. À 64 ans, Mimie Mathy, qui vient tout juste de perdre son père, continue d'enchanter les soirées des téléspectateurs dans la série mythique Joséphine, ange gardien, présente depuis 1997 sur TF1.

Si tout se passe à merveille dans sa carrière professionnelle, sa vie sentimentale n'est pas en reste puisqu'elle partage la vie du chef cuisinier et restaurateur Benoist Gérard. Mariés depuis 2005, les deux amoureux n'ont pas eu d'enfant ensemble, bien que lui soit déjà père de quatre enfants. Une situation sur laquelle s'est déjà confiée celle qui n'a pas que des amis dans le show business. "Benoist et moi en avons parlé. J'avais 45 ans, mais Benoist m'a proposé d'essayer. Et puis ça n'a pas marché. C'est comme ça...", a-t-elle déclaré dans une interview donnée à TV Magazine en 2013.

Une situation sur laquelle elle était également revenue en 2017 pour Télé Star. "Ne pas avoir d'enfant n'était pas un choix. J'ai juste rencontré mon mari à 45 ans. Je ne voulais pas faire un enfant toute seule. On s'est laissé une chance. Elle n'est pas venue", regrettait-elle à l'époque.

Le monde est dur... J'avais pas envie que mon futur enfant puisse morfler si jamais il se trouvait dans la même situation que moi

Mimie Mathy n'a jamais caché qu'elle craignait, si un jour elle avait un enfant, que celui-ci soit atteint de la même maladie qu'elle. "Il y avait une chance sur quatre", dévoilait-elle à Audrey Crespo-Mara dans l'émission Sept à Huit le 21 février dernier. "À 45 ans, prendre le risque d'attendre l'échographie décisive au bout de quatre mois et de se dire qu'est ce que je fais. Est-ce que je le garde, est-ce que je ne le garde pas ? Est-ce qu'il m'en voudra si je le mets au monde et qu'il est comme moi ? On ne peut pas consciemment se poser la question. Le monde est dur... J'avais pas envie que mon futur enfant puisse morfler si jamais il se trouvait dans la même situation que moi", ajoutait-elle.

Une situation délicate qui a amené Mimie Mathy à ne pas franchir le pas et à privilégier l'éducation des quatre enfants de son conjoint.