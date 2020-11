Mimie Mathy - Clashs à répétition avec des stars : son comportement, sa carrière, Les Enfoirés...

Depuis 1997, Mimie Mathy fait le bonheur de TF1 avec sa série culte Joséphine ange gardien. Un programme qui lui a offert une énorme notoriété, faisant d'elle une des stars de télé les plus appréciées du grand public. Mais, dans les coulisses du show business, elle ne fait pas l'unanimité.

Si elle pouvait faire taire les critiques de son fameux claquement de doigts, aucun doute qu'elle ne s'en priverait pas mais, dans la vraie vie, ce n'est malheureusement pas envisageable pour elle. Alors Mimie Mathy (63 ans) doit par exemple se coltiner une rumeur qui lui colle à la peau depuis quelques années : elle serait une fausse gentille. Mais ce n'est pas tout, la femme de Benoist Gérard est aussi attaquée sur sa carrière ou sa participation à la troupe de Enfoirés. Et ses détracteurs se nomment aussi bien Babette de Rozières qu'Eddy Mitchell ou encore le regretté comédien Jean Rochefort... La star, régulièrement dans le top 50 des personnalités préférées des Français du JDD, a parfois réagi ou parfois gardé le silence. Mais, en dépit des attaques, sa popularité reste intacte.

"Une méchante femme" et "Une fausse gentille"

Ainsi, entre la cheffe star du petit écran et élue régionale, l'embrouille avec Mimie Mathy remonte à 2013. Interrogée par Non Stop People, Babette de Rozières avait affirmé avoir fait une très mauvaise rencontre avec l'actrice sur le plateau de Michel Drucker quelques années auparavant. Elle avait accusé l'ange de TF1 de racisme pour une phrase supposément prononcée par cette dernière sur les gens de couleur, ce que Mimie Mathy avait alors fermement nié. Pas avare en confidences, l'ancienne cheffe de C à vous disait alors qu'elle trouvait la comédienne "un peu conne et imbécile" ajoutant qu'elle était à ses yeux "une méchante femme" et "une fausse gentille"...

Les attaques contre Mimie Mathy sont aussi parfois venues de personnalités qu'on n'attendait pas. Toujours en 2013, le regretté comédien Jean Rochefort avait distribué les coups de griffe dans une interview pour Le Progrès. Il avait notamment visé sa consoeur. "Vous avez déjà regardé Joséphine, ange gardien ? Je m'en suis tapé un en entier. C'est pas possible, elle assassine nos contemporains", lâchait-il. De son côté le chanteur Eddy Mitchell avait lui critiqué la troupe des Enfoirés dans Le Point, s'en prenant à "des gens qui ne savent pas chanter". Une troupe à laquelle est très attachée Mimie Mathy qui aime y chanter avec ses camarades ; elle-même a sorti un disque solo intitulé La Vie M'A Raconté en 2006. "Il avait déjà fait ça, c'est moi qui avais morflé. (...) C'est pas grave car, aux Enfoirés, il y a plus de monde qui a envie d'y participer que du monde qui refuse d'y participer", avait-elle réagi auprès du Figaro TV.

Côté clash, Mimie Mathy avait aussi ressenti le besoin de prendre son téléphone pour mettre les choses à plat avec l'animateur Cyril Hanouna. Selon les propos de son ami Laurent Boyer, qui s'était confié dans C à vous en 2016, elle ne supportait plus les blague de héros de C8 sur sa petite taille et lui avait fait savoir. Gentiment mais fermement. "Il avait envoyé deux-trois vannes dans son émission. Mimie l'a appelé un jour et lui a dit : 'Ecoute, ça suffit, tu peux faire mieux que te foutre de ma petite taille'", avait-il rapporté. Pas question pour elle se de laisser marcher dessus comme ça. Les choses s'étaient alors résolues entre eux deux.

En revanche, avec le rappeur Booba, pas d'échange au téléphone. Le premier l'avait citée dans une chanson avec des propos vulgaires autour du sexe. Mimie Mathy avait cette fois pris le partie d'en rire. "S'il parle de moi, ça prouve au moins qu'il sait que j'existe. Si ça se trouve, il regarde Joséphine et pleure devant son poste", avait répondu l'actrice récemment vue dans la série Dix pour cent dans les pages de Télé Poche en 2015.