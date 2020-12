Mimie Mathy toujours plus populaire : "Vu ma taille, ce n'était pas gagné d'avance"

"On a beau savoir qu'un classement est toujours subjectif et aléatoire, ça fait plaisir... J'ai même déjà figuré sur la première place, a rappelle Mimie Mathy dans son interview au JDD. Cette reconnaissance, qui me surprend toujours autant, est magnifique."

L'actrice est étonnée par une telle popularité, si l'on considère sa particularité physique : "Regardez d'où je viens. Vu ma taille, ce n'était pas gagné d'avance. Mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ne la considéraient pas comme un handicap mais comme une différence. Ca change tout dans le regard que l'on porte sur moi. Alors, j'ai avancé sans tricher, telle que j'étais."

Quant à savoir si Mimie Mathy connaît les deux actrices qui la précèdent dans le classement, Sophie Marceau et Alexandra Lamy, elle les a déjà croisées mais ne sont pas "intimes". "J'aime beaucoup cette photo de femmes assez diverses. L'une fait rêver dans le monde entier, la deuxième a réussi à percer au cinéma en partant d'une pastille de divertissement télé. Quant à la troisième, elle fait peut-être rêver aussi à sa manière : si elle y est arrivée, pourquoi pas les autres ? Je parle de moi, là !", confie Mamie Mathy, avec une petite pointe d'humour.

Les téléspectateurs pourront la retrouver demain sur TF1 dans Joséphine ange gardien sur TF1, avec un nouvel épisode inédit dont elle partage la vedette avec Corinne Touzet. L'actrice vient également d'achever "le troisième volet des aventures du capitaine Marie Jourdan pour France 3", après un mois de tournage à Angoulême.

L'intégralité de l'interview de Mimie Mathy est à retrouver dans le numéro du 27 décembre 2020 du Journal du dimanche.