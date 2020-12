Mort de Claude Brasseur : Sophie Marceau silencieuse, sa non-réaction étonne

Le tweet de Hugues Charbonneau a suscité quelques réactions. "C'est une obligation d'avoir une réaction sur les RS ? Elle peut très bien le faire en privé sans se mettre en avant sur les RS. Triste monde que celui où on doit étaler sa peine sur la place publique, au risque de passer pour un monstre", lui a par exemple répondu une internaute. Une autre ajoute : "Chacun vit le deuil différemment, les obsèques ne sont pas un concours du plus gros ego !"

Il est vrai que Sophie Marceau et Claude Brasseur ont une histoire particulière. Les deux stars avaient choqué l'opinion française à cause du film Descente aux enfers, sorti en novembre 1986. Ils y incarnaient deux amants et ont interprété des scènes d'intimité. Quelques années plus tôt, Claude Brasseur jouait le père de Sophie Marceau dans les films La Boum et La Boum 2. "Quand Descente aux enfers est sorti, il y a eu une profusion de courriers adressés à Gaumont, à Sophie et à moi. C'est tout juste si on ne m'accusait pas d'inceste", s'était-il souvenu sur Europe 1, en 2017.

Si Sophie Marceau ne s'est pas encore exprimée, une autre star de La Boum l'a fait : Brigitte Fossey. Celle qui a incarné la maman de Vic (Sophie Marceau ) et la femme de François Berreton (Claude Brasseur) a partagé son immense tristesse auprès du Parisien, révélant que l'acteur aux deux César était malade depuis plusieurs mois.