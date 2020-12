Mort de Claude Brasseur - Brigitte Fossey témoigne : "Quand j'ai su qu'il était malade...."

Les premiers mots de Brigitte Fossey étaient particulièrement attendus après l'annonce de la mort de Claude Brasseur survenue le 22 décembre 2020. L'acteur s'est éteint à l'âge de 84 ans, "entouré des siens", comme l'a indiqué sa famille dans un communiqué. Ce même document précisait que le grand comédien aux deux César (1977 et 1980) n'a pas succombé à la Covid-19, sans révéler pour autant les causes de son décès.

Dans l'édition du 23 décembre du Parisien, Brigitte Fossey témoigne quelques heures après la disparition de celui qui était son grand ami. Après s'être donnés la réplique dans La Boum et La Boum 2 dans les années 80, et avoir formé un couple, Brigitte Fossey et Claude Brasseur se sont liés d'amitié. C'est avec beaucoup de tristesse que l'actrice de 74 ans avait appris, il y a quelques mois, que son ancien partenaire de tournage devait affronter la maladie. "Quand j'ai su cet été qu'il était malade, j'ai gardé une photo de lui près de moi. J'ai lu son magnifique livre, Merci, très intimiste. Il y parle de théâtre, d'amitié, de sport. Un livre à la fois accessible et profond. Son regard sur la couverture est tragique, comme celui de quelqu'un qui part. Je voudrais à mon tour lui dire merci. Il ne sera jamais parti pour moi", confie Brigitte Fossey au Parisien.

Amis depuis de longues années, les deux acteurs avaient pris l'habitude de se retrouver tous les ans, l'été, au Festival de Ramatuelle : "J'allais l'y voir jouer, ou nous assistions ensemble aux pièces. C'est d'ailleurs là la dernière fois que je l'ai vu, il y a trois ans. J'avais beaucoup d'admiration pour l'acteur. Je l'ai applaudi dans tant de rôles sur scène! Tellement remarquable dans Le Souper, avec Claude Rich, Conversations avec mon père, où il incarnait un patron de bar new-yorkais. Si drôle avec Villeret dans le Dîner de Cons."

Brigitte Fossey a conscience qu'avec Claude Brasseur, ils ont marqué à jamais une génération avec La Boum : "Avec La Boum, on a été les parents d'une génération." C'est ensemble qu'ils ont découvert la jeune et talentueuse Sophie Marceau, à qui ils avaient prédit un grand destin, sans se tromper : "Tous les deux, nous étions aussi séduits par l'aisance de Sophie Marceau, que nous voyions comme une future Claudia Cardinale."

Claude Brasseur reposera dans les prochains jours auprès de son père, Pierre, dans les prochains jours, au cimetière du Père-Lachaise, à Paris.