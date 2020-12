Claude Brasseur, père et amant de Sophie Marceau à l'écran : l'acteur presque accusé d'inceste

Une figure du cinéma français s'en est allée : Claude Brasseur est mort le 22 décembre 2020, à l'âge de 84 ans. Non seulement le comédien laisse derrière lui son épouse de toujours, Michèle Cambon-Brasseur, et leur fils Alexandre Brasseur, mais sa disparition met un terme à soixante-cinq ans de fructueuse carrière sur le grand et le petit écran, ainsi que sur le planches. L'acteur s'est notamment illustré dans les films cultes La Boum et La Boum 2 (en 1980 et 1982), dans le rôle de François Beretton, le père de la jeune Vic, interprétée par Sophie Marceau. Mais leurs retrouvailles dans Descente aux enfers, quatre ans plus tard, n'ont pas manqué de faire réagir le public.

En 1986, Claude Brasseur et Sophie Marceau se sont une nouvelle fois donné la réplique dans le drame Descente aux enfers, réalisé par Francis Girod. Ceux qui avaient interprété un duo père-fille dans La Boum se retrouvent à jouer une toute autre relation : celle d'un couple qui bat de l'aile, formé par un ancien écrivain alcoolique et sa jeune et belle maîtresse. Claude Brasseur est alors âgé de 50 ans, Sophie Marceau de tout juste 20 ans. Mais tourner ce film "a coûté très cher" au comédien, comme il l'avait confié au micro d'Europe 1, en 2017 : "Ça n'a pas surpris, ça a choqué."

L'acteur avait alors expliqué : "Quand Descente aux enfers est sorti, il y a eu une profusion de courriers adressés à Gaumont, à Sophie et moi. Des gens qui ne comprenaient pas... C'est tout juste si on ne m'accusait pas d'inceste. Les gens ont eu du mal à accepter que je sois son père et, quelques années plus tard, son amant, s'était-il souvenu. Si on regarde attentivement les carrières des grandes stars, c'est un emprisonnement le star system." Parole d'une grande star du cinéma français.