Claude Brasseur : Qui est Michèle Cambon-Brasseur, la femme dont il est fou depuis 50 ans ?

Dans L'étudiante et Monsieur Henri, d'Ivan Calbérac, Claude Brasseur joue le rôle d'un retraité solitaire. Paul, son personnage, reçoit une jeune fille à domicile pour être sûr de ne pas succomber bêtement à sa santé vacillante. Mais ce film date de l'année 2015 et, pour le comédien, la vie ne pourrait pas être plus différente. A l'inverse, à la maison, il bénéficie de la douce compagnie de son épouse, Michèle Cambon-Brasseur. Un soutien, un pilier, fidèle dans le temps et l'espace. Le jour des obsèques de Claude Rich, c'est à son bras qu'il a fait ses adieux à son grand collègue. C'est bien simple, depuis cinquantee ans, il sait qu'il peut compter sur elle.

Toutes les femmes de sa vie

On pourrait dire qu'il s'agit de LA femme de sa vie. Mais Michèle Cambon-Brasseur est la seconde épouse du comédien de 84 ans. Il s'était marié auparavant, le 27 mars 1961, à Peggy Roche, un ancien mannequin et journaliste de mode qui a fini ses jours auprès de l'écrivaine Françoise Sagan - elle a même élevé le fils de la romancière. Ancienne gérante de quincaillerie, Michèle a dit "oui" à son tour, devant le maire, en 1970. Elle a accueilli, auprès de sa moitié, son unique enfant, son fils, digne héritier de cette lignée d'acteurs débutée par Pierre Brasseur : Alexandre Brasseur, héros entre autres de la série Demain nous appartient.

Vous êtes 4 millions en France à regarder Demain nous appartient, sauf mes parents

Si elle accepte d'accompagner Claude Brasseur à différents évènements, et qu'elle a parfois été photographiée en famille - dont un photoshoot assez intime à la maternité -, Michèle Cambon-Brasseur est d'une discrétion redoutable. Comme quoi, les histoires longues sont une affaire de famille. Alexandre Brasseur, quant à lui, est en couple depuis trente trois ans avec sa compagne, Juliette. En revanche, on ne peut pas dire qu'il puisse compte sur un soutien sans faille de papa et maman côté carrière. Ils sont fiers de leur fiston, certes, mais ne suivent pas du tout ses aventures télévisées contrairement à une majorité de téléspectateurs. "Ils ne regardent pas du tout. Vous êtes 4 millions en France à regarder Demain nous appartient, sauf mes parents, expliquait-il récemment à Purepeople. Ça c'est clair ! Pourquoi ? Je ne sais pas. Je crois que c'est l'heure où ils dînent..."