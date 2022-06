Claude Brasseur : Sa première femme Peggy a refait sa vie avec une autre femme... très célèbre

Claude Brasseur nous a quittés le 22 décembre 2020 à l'âge de 84 ans. Au cours de sa vie, le comédien (que l'on retrouve ce dimanche soir dans Camping 2 sur TF1) a épousé deux femmes : Michèle Cambon en 1970, également mère de son fils Alexandre Brasseur et un mannequin, Peggy Roche avec qui il s'est marié en 1961. En 1984, l'ex-mannequin, styliste et rédactrice (décédée des suites d'un cancer en 1991), était revenue sur sa relation avec Claude Brasseur : "Nous sortions beaucoup, nous allions partout, peut-être avec une préférence pour Castel et le New Jimmy's. C'était un plaisir de refaire le monde avec un peu d'alcool. Bien sûr, les lendemains au journal étaient un peu difficiles... On était très optimistes et sortir la nuit représentait quelque chose de certainement plus gai qu'aujourd'hui.

Une idylle très secrète entre Peggy Roche et Françoise Sagan

Toutefois, avant même que Claude Brasseur ne se remarie avec Michèle Cambon-Brasseur qui l'a accompagné jusqu'à son décès, son ex-femme Peggy Roche vivait déjà une idylle avec une certaine Françoise Sagan. Selon nos confrères de Madame Figaro, l'ex-mannequin et l'écrivaine (décédée en 2004) se seraient rencontrées au Prélude, une ancienne discothèque parisienne au cours des années 60. Elles se mettent en couple et leur relation durera vingt ans. À l'époque, l'homosexualité notamment chez les femmes est encore considérée comme un tabou.

Le fils de Françoise Sagan, l'écrivain Denis Westhoff (issu de sa relation avec le mannequin Robert Westhoff) avait publié un livre intitulé Sagan et fils en 2012, dans lequel il revenait sur la liaison entre sa mère et l'ex-femme de Chaude Brasseur : "Entre ces deux femmes, ce fut un mélange de passion, de tendresse, d'admiration réciproques, de reconnaissance mutuelle, d'amitié et de connivence comme ma mère n'en connut jamais, dans mon souvenir, ni avant ni après-elle. Avec la disparition de Peggy, ce fut comme si ma mère avait été déchirée en lambeaux, que l'on eût arraché des morceaux d'elle vivante", écrivait le fils de Françoise Sagan qui a d'ailleurs été élevé par Peggy Roche.